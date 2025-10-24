Un especial encuentro hubo en el partido en que Universidad de Chile empató 2-2 conta Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 disputada en el Estadio Nacional de Santiago.

El técnico del cuadro argentino Mauricio Pellegrino se dio más abrazos que en Año Nuevo en la previa del encuentro, pero donde hubo uno que fue muy especial.

Se trata de Lucas Assadi, donde el jugador de la U fue hasta el banco de Lanús para saludarlo, donde le dio un abrazo, un beso y le dedicó palabras a uno que dirigió en 2023.

Algo que repitió después en la conferencia de prensa tras el encuentro, donde tuvo sentidas palabras para el jugador de la U: “Para mí va a ser uno de los mejores jugadores chilenos”.

El momento del reencuentro de Lucas Assadi con Pellegrino.

¿Qué dijo Pellegrino de Lucas Assadi?

Mauricio Pellegrino dejó huella en varios jugadores de Universidad de Chile, algo que se pudo ver en el encuentro contra Lanús, donde fueron a saludarlo y darle un abrazo.

Ignacio Tapia, Leandro Fernández, Matías Zaldivia fueron algunos de los que fueron a conversar por unos segundos, pero el que más tiempo estuvo fue Lucas Assadi, a quien no tuvo problemas en destacar.

“Dos años en la evolución de un futbolista es mucho tiempo, más de la juventud de Lucas, pero siempre se notó un jugador con un talento innato y una capacidad enorme de crecer”, explicó.

“Me pone muy contento que él esté en este nivel, es un chico que ha trabajado mucho, su mejoría va en ascenso, para mí va ser uno de los mejores jugadores chilenos, no tengo ninguna duda”, detalló.

