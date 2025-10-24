Es tendencia:
Copa Sudamericana

Mauricio Pellegrino le da consejo a la U para Clásico Universitario: “No hay vuelta atrás”

El técnico argentino aprovechó su conocimiento del fútbol chileno para dejarle un recado a Gustavo Álvarez con miras al duelo con Católica de este domingo

Por Alfonso Zúñiga

Un especial reencuentro con Universidad de Chile fue el que tuvo el entrenador argentino Mauricio Pellegrino, especialmente en la previa al duelo de ida con Lanús, en el Estadio Nacional, por la ida de semifinales en Copa Sudamericana, que terminó en empate por 2-2.

De hecho, cuando los equipos salieron a la cancha, muchos de los futbolistas azules le saludaron con cordialidad y afecto, pues a muchos los dirigió durante su paso por el Romántico Viajero en 2023, pese a que no logró éxitos deportivos.

Por lo mismo, y en la previa al Clásico Universitario 201, donde este domingo la U visitará a Católica en el Claro Arena, se le consultó a Pellegrino por un consejo que le pueda dar a su par Gustavo Álvarez, más si aparece en el horizonte la revancha con Lanús.

El consejo de Pellegrino a la U para Clásico Universitario

Sobre el presente azul, el campeón del mundo como jugador en Vélez indicó que “se empezó por un proyecto y una base de cambio y han seguido en esa línea de mejora, han traído jugadores de mucho nivel, con buen trabajo y un buen cuerpo técnico y han seguido mejorando”.

Al preguntarle a Pellegrino si Lanús tendrá ventaja por el desgaste de la U, reconoce que “no creo que sea ventaja, porque yo creo que la prioridad será este partido, son duelos que no tienen vuelta atrás“, para luego atreverse a darle un consejo a Álvarez.

“Yo me imagino que harán cambios para llegar frescos al próximo partido. En eso la U tiene un plantel enorme para poder hacer cambios y priorizar una eliminatoria que no hay vuelta atrás“, finaliza el entrenador argentino.

Los números del DT argentino en Chile

Durante su paso por la U en la temporada 2023, entre el Campeonato Nacional y Copa Chile, Mauricio Pellegrino disputó 32 encuentros, donde logró 12 victorias, ocho empates y 12 derrotas, con un rendimiento del 45.83 por ciento.

¿Cuándo se juega la revancha?

El duelo de vuelta por la semifinal de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, “La Fortaleza” en Argentina.

