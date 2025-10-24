U. de Chile despertó a tiempo y pudo rescatar un agónico empate contra Lanús en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana. Lamentablemente, el partido entre azules y granates se vio manchado por hechos de violencia en la previa, donde el bus de los argentinos fue apedreado.

Cuando el plantel de Lanús hizo su ingreso al Estadio Nacional cerca de las 17:30 horas, un grupo de barristas de U. de Chile lanzó piedras que lograron romper los vidrios y darle un tremendo susto a los jugadores.

Más tarde, Lautaro Acosta, emblema de Lanús, se desahogó. “Tiene que haber una sanción dura, ejemplar, porque pasa una y otra vez. O le están tomando el pelo a la Conmebol o creen que están tranquilos con todo esto“, dijo.

“Esto es como cuando crías a un hijo, si le llamas la atención una vez y no te hace caso, va y otra vez hace lío, me parece que la sanción debería ser más dura“, recalcó. Y no se quedó ahí, porque hizo un llamado de atención a la Conmebol en este caso.

Así quedó el bus que transportaba a Lanús | Photosport

El plantel de Lanús tras la agresión: “Esperemos el respaldo de la Conmebol”

“No sé qué va a pasar. Nosotros nos tiramos al piso, fue una locura. Una guerra. Nos tiramos al piso porque una sola piedra rompió el vidrio, pero fueron seis o más piedrazos que rebotaron, a Facu Sánchez o Gonza Pérez les pasó muy cerca y esto pudo terminar en tragedia“, relató Lautaro Acosta.

“(Cuando hay una tragedia) nos agarramos la cabeza. ¿Hay que esperar que pase algo para que haya una sanción ejemplar? Pasamos miedo, no estuvo bueno lo que pasó. Esperemos el respaldo de la Conmebol y nosotros demostrar otro comportamiento allá“, concluyó.