En un duelo que dentro y fuera de la cancha saca ronchas, Lanús espera en su casa dar el batacazo ante U de Chile. Ambos equipos se juegan este jueves el paso a la final de Copa Sudamericana.

Tras farrearse la ventaja inicial y terminar empatando 2-2 en la ida jugada en Santiago, el granate ahora quiero dar el golpe en Buenos Aires. Con estrictas medidas de seguridad, esperan por los azules.

Ya en el plano futbolístico, Mauricio Pellegrino no se guarda nada y ante su ex equipo saldrá con lo mejor en cancha. Ya cuenta con experiencia en derribar a favoritos, tal como lo hizo antes con Fluminense.

Formación de Lanús ante U de Chile

En Argentina adelantaron cuál sería la formación de Lanús para recibir a U de Chile, por la semifinal vuelta de Copa Sudamericana. Liderados por Rodrigo Castillo, quien anotó los dos tantos en la ida, los argentinos van con todo.

El goleador granate /Photosport

Según reportó el medio Olé, Mauricio Pellegrino se decidió por los mismos 11 granates que empataron 2-2 en la ida ante U de Chile, en formación que debe confirmar el mismo jueves en cancha.

Publicidad

Publicidad

Ahí, Rodrigo Castillo asoma como el jugador clave, quien nuevamente dejaría a Walter Bou en la banca, tras brillante encuentro en el Estadio Nacional. Con ese panorama, Lanús no se guarda nada ante la U.

El XI que repetiría plato en Argentina /Photosport

Así, el equipo sería con Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera en mediocampo; Rodrigo Castillo en ataque.

Publicidad