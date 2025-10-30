Universidad de Chile enfrentará esta noche a Lanús en Buenos Aires, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde el técnico Gustavo Álvarez tomó importantes decisiones.

Una no menor tiene que ver con los delanteros que saltarán a la cancha en el estadio Ciudad de Lanús, donde el entrenador argentino le dio la confianza a dos de sus jugadores.

Se trata de Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, en una situación que imita al último partido donde la U salió victoriosa de la cancha, donde justo estaban los dos atacantes.

Fue en el encuentro contra Palestino, donde los bullangueros ganaron por 2-1 en la Liga de Primera, el que tenía una particularidad que se repite: la ausencia de Lucas Assadi.

Lucas Di Yorio marcó dos goles en este triunfo ante Palestino. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Una baja sensible, un número que ilusiona y las cuotas en Lanús vs Universidad de Chile

La dupla goleadora de la U contra Lanús

Gustavo Álvarez debió modificar el once estelar de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús, de manera de salir a buscar el partido ya que sabe que necesitan una victoria para avanzar a la gran final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, en el partido de ida apostó con un solitario Nicolás Guerra, donde ahora le puso un compañero que le ha traído buenos resultados cuando están juntos: Lucas Di Yorio.

Fue en el duelo ante Palestino en Santa Laura, donde ambos explotaron a los pocos minutos del partido, cuando Guerra llevaba dos asistencias y Di Yorio dos conquistas.

En ese partido tampoco estuvo Lucas Assadi, lo que hizo probar una formación sin el talentoso volante, lo que se repetirá esta noche en el choque en Buenos Aires.

Publicidad

Publicidad