El millonario premio que se juega U. de Chile contra Lanús en la Copa Sudamericana

U. de Chile cuenta las horas para su partido más importante del año, porque este jueves 30 de octubre visita a Lanús para definir las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras el empate por 2-2 en la ida, los azules buscarán dar el golpe esta noche en el Estadio Ciudad de Lanús.

El cuadro universitario quiere instalarse de nuevo en una final continental y repetir la hazaña del 2011. Por la definición del título, enfrentaría al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que se clasificó tras eliminar a Independiente del Valle en la otra semifinal.

No será sencillo. Lanús está invicto como local en esta campaña internacional. Además, los azules no contarán con sus hinchas en su visita a Lanús por culpa del castigo de Conmebol después de los incidentes contra Independiente en octavos. Pero el sueño sigue vivo.

Y en juego hay un premio bastante importante. De clasificar a la final, los azules recibirían dos millones de dólares por parte de la Conmebol. Ese dinero se sumaría al importante botín de siete millones que ya tiene por superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y alcanzar semis de Sudamericana.

U. de Chile quiere entrar a la final de la Copa Sudamericana | Photosport

Así formará U. de Chile contra Lanús

Para buscar la clasificación, la formación de U. de Chile será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Por su lado, Lanús formará con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.