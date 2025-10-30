Una verdadera caldera es la que quieren los hinchas de Lanús para recibir a Universidad de Chile, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, se han organizado con varios días de anticipación de manera de tener un infierno a la hora de enfrentar a la U esta noche en su casa, donde se espera un gran recibimiento.

Teniendo en cuenta lo que realizó Racing la noche del miércoles, cuando fue eliminado por Flamengo en la Copa Libertadores, sus vecinos de Lanús quieren ir por el mismo camino.

Así lo ha comentado el periodista especializado en el cuadro granate, David Caruso, quien detalla que los hinchas preparan una gran fiesta pirotécnica, más allá de las medidas que ha tomado el mismo Lanús.

La vista del técnico de Racing con la salida ante Flamengo.

ver también ¡Por la clasificación! La formación de U. de Chile contra Lanús en Copa Sudamericana

¿Qué buscan los hinchas de Lanús contra la U?

La salida a la cancha de Racing en el partido que marcó su eliminación de la Copa Libertadores contra Flamengo ha dado la vuelta al mundo, en una imagen espectacular.

Publicidad

Publicidad

Algo que quiere repetir Lanús en esta jornada, donde, incluso con las recomendaciones del club a no caer en situaciones que puedan generar un castigo, quieren llevar adelante los hinchas.

“La postura del club es no hacer nada por fuera de las reglas de la Conmebol. Evitar multas y jugar a puertas cerradas a futuro”, explicó David Caruso en sus redes sociales.

“No obstante, se prepara muchísimo colorido para lo que será una fiesta”, destaca el periodista, dejando claro que Lanús explotará esta noche contra la U.

Publicidad

Publicidad

ver también Bonvallet Jr. le cuenta a Gustavo Álvarez la clave para que U de Chile derrote a Lanús

Mira detalles: