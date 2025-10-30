Universidad de Chile enfrenta esta noche a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que será disputado en la ciudad de Buenos Aires.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez ya tiene confirmada la formación titular que dispondrá para el choque contra los argentinos, algo que encontró de inmediato algunas críticas.

Quien levantó las banderas para llamar la atención del técnico argentino fue Jean Pierre Bonvallet, quien hizo un video con un particular análisis de lo que puede pasar en la visita de la U.

En ese sentido, asegura que hay algunos jugadores que serán clave en la búsqueda de la hazaña en Argentina, pero que para eso tienen que entregar todo esta noche.

Bonvallet Jr. pide atacar, pero también tomar precauciones con estos jugadores de Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también ¡Por la clasificación! La formación de U. de Chile contra Lanús en Copa Sudamericana

¿Qué tiene que hacer la U para vencer a Lanús?

Fue en sus redes sociales donde Bonvallet Jr. adelantó cómo se viene el partido de Univerisdad de Chile contra Lanús, con algunas de las claves que serán fundamentales.

Publicidad

Publicidad

“Salvio si queda mano a mano con Zaldivia va a pasar lo mismo que el segundo gol que le hicieron a la U, no puede quedar mano a mano. Salomoni tiene que bajar y subir, subir y bajar, comerse la banda y comerse a Salvio, que vuele al balón”, comentó.

“Carrera es más defensivo, ataca por el lado derecho Pellegrino, se lo digo antes a Álvarez, y arriba Castillo tienen que estar vivo los de la U que les hizo los dos goles”, profundizó.

Por lo mismo, asegura que él habría movido al plantel azul en su formación, buscando otro tipo de reacción: “Yo habría puesto una línea de cuatro con Hormazábal, Calderón, Zaldivia y Salomomi y dos de contención Aránguiz con Poblete”.

Publicidad

Publicidad

“A Guerrero encarando a Pérez con el lado cambiado y por el lado derecho a Leandro Fernández, porque juega mal algunos partidos, pero le pega al arco y Guerrero se da vuelta cada vez que le pegan al arco, es un cobarde”, explicó.

ver también Las visitas que han llenado de energía a U de Chile en su aislamiento en Buenos Aires

Mira el video: