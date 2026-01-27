La U de Chile no para y, después de asegura a tres delanteros de peso para la temporada 2026, vuelve al mercado de fichajes del fútbol chileno. El Romántico Viajero está a nada de concretar el regreso de Marcelo Morales para así potenciar su banda izquierda de cara a la campaña que arranca.

El lateral no lo pasó bien en su aventura con el New York Red Bulls y, tras la salida de Matías Sepúlveda a Argentina, decidió retornar al CDA. La negociación ha generado toda una polémica incluso con su capitán, Marcelo Díaz, pero no ha sido lo único.

Y es que justo cuando en el elenco estudiantil lo esperaban para realizar los últimos trámites, una tormenta dejó la escoba en el aeropuerto. Esto retrasó el viaje del jugador al país, pero tomó una decisión radical con tal de llegar lo antes posible para así estar listo para el debut en la Liga de Primera 2026.

Marcelo Morales viaja como puede para volver a la U

El regreso de Marcelo Morales a la U se ha retrasado y no por problemas en las negociaciones. Una tormenta retrasó el viaje del lateral a Chile para poder firmar su vínculo, lo que lo ha obligado a moverse como puede.

Marcelo Morales está haciendo todo para llegar lo antes posible a la U. Foto: Photosport.

Este martes la periodista Rocío Ayala reveló en Los Tenores de Radio ADN que el ex seleccionado chileno tomó otro avión con tal de acercarse al país. “En estos momentos Marcelo Morales en Buenos Aires“, señaló.

La travesía de Marcelo Morales lo ha llevado hasta a Argentina para poder volver a Chile. Una situación que podría terminar esta misma noche, según detalló la reportera azul. “No pasa de hoy, esta noche si los aviones ayudan llegará al país“.

De esta forma, se espera que el jugador aterrice en las próximas horas a Santiago para así esperar por los exámenes médicos. Con ello, quedaría listo para sumarse al plantel de Francisco Meneghini y así enfocarse en el debut en el torneo.

Esto deja instalada la duda de si el elenco estudiantil cierra o no el mercado con el arribo de Bizcochito. Hasta ahora el foco ha estado puesto en el ataque, pero podría haber novedades de aquí hasta antes de la cuarta fecha, donde se cierre el mercado.

Marcelo Morales está a nada de poder volver a vestir la camiseta de la U. El lateral regresa al fútbol chileno para relanzar su carrera después de un 2025 donde no le fue para nada como quería.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Morales en el New York Red Bull?

Marcelo Morales prepara su regreso a la U luego de haber disputado un total de 5 partidos oficiales con el New York Red Bulls. En ellos no tuvo goles y aportó con 1 asistencia en los 273 minutos que acumuló dentro de la cancha.