Marcelo Morales es el último refuerzo de Universidad de Chile en este mercado y viene con la misión de recuperar su mejor nivel. Para esto, Dante Polile puso una meta clara.

Morales salió del Romántico Viajero en 2025 para jugar en New York Red Bulls de la MLS. Sin embargo, en Estados Unidos jugó poco y nada. Tuvo algunos problemas físicos que le impidieron tener regularidad en la tierra del Tío Sam, algo que golpeó su rendimiento.

El consejo de Poli a Marcelo Morales

Universidad de Chile vio partir a Matías Sepúlveda a Lanús, con lo cual la plaza de lateral izquierdo quedó vacante. Felipe Salomoni parecía el dueño, pero con la llegada de Marcelo Morales se abre una linda lucha. Eso sí, Dante Poli le hace una exigencia al Shelo.

ver también “Lo que dijo Marcelo Díaz…”: Morales abordó la polémica en U. de Chile con Carepato

“No quiero creer o aceptar que él no juega en Estados Unidos porque es una liga muy física”, comenzó diciendo Poli en Futuro Fútbol Club de Radio Futuro. Mucho se ha especulado con el peso del zurdo. Tras su tardía incorporación, Morales realiza trabajo doble para estar al 100% en el Bulla.

“Él ha tenido dificultades físicas y si no se pone físicamente como un atleta, va a tener una carrera bastante inferior a lo que es su capacidad”, avisó Poli. Shelo fue el lateral izquierdo titular de la selección chilena, pero ahora lucha para volver a ese nivel.

Marcelo Morales fue presentado en la U. Imagen: U. de Chile

Publicidad

Publicidad

Dante Poli sabe que Marcelo Morales tiene grandes condiciones y por eso le pide que se ponga bien físicamente. Ante la expulsión de Felipe Salomoni ante Audax, Shelo podría hacer su debut este domingo 8 de febrero ante Huachipato en Talcahuano.

“Es el momento para que se pegue la cachá. Acá no va a jugar si está mal físicamente. Hoy, si no eres un súper atleta, terminas en un equipo de menor nivel y después se diluye todo“, cerró Dante Eugenio Poli.