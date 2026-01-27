Universidad de Chile no vive días tranquilos. A su mal debut ante Universitario, le sumó una polémica doble con sus hinchas, a la cual se refirió el capitán Marcelo Díaz.

El Romántico Viajero generó mucha controversia entre sus seguidores debido al aumento de precio en las entradas. Para colmo de males, la ANFP anunció un castigo que impedirá el ingreso de más de 3 mil hinchas al duelo con Audax Italiano.

El reclamo de Marcelo Díaz

La sanción a los fanáticos de Universidad de Chile, se debe al lanzamientos de bengalas que hubo en diciembre del 2025 en un duelo ante Coquimbo. Desde Quilín decidieron castigar a todos los asistentes en galería norte de aquel encuentro jugado en Santa Laura. Marcelo Díaz se mostró en desacuerdo.

“Me parece malo que se nos haya sancionado a nuestros hinchas, si fuese ese el hecho juagaríamos todos los partidos sin hinchas. Me llama la atención que sea siempre la U, eso está muy mal y como el capitán de la U voy a defender a los hinchas y querré que estén en el estadio”, comenzó diciendo el bicampeón de América.

El hecho que más polémica ha generado, es que se castigue a todos los seguidores que estaban en galería norte en aquel partido de Coquimbo, sin hacer la distinción de si figuraban entre quienes provocaron los hechos de violencia. Carepato también hizo hincapié en lo mismo.

“No son todos los hinchas que han hecho desmanes y se ven involucradas personas que no corresponden, la ANFP debe actuar de forma buena y sensata, no esta bien sancionar a todas las personas porque no fueron todos los que hicieron esos actos, comenzamos el año de una forma que no me gusta, sigo diciendo que tenemos que cuidar nuestra localía”, cerró Díaz.

Marcelo Díaz no está contento con la sanción a los hinchas. Imagen: Photosport

Universidad de Chile tendrá su debut en la Liga de Primera el viernes 30 de enero a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional ante Audax Italiano. Los Azules intentarán dejar atrás la fea derrota ante Universitario en Lima.