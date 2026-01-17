Pese a que en las últimas dos temporadas estuvo muy cerca, la U de Chile sigue sin poder ser campeón de la Liga de Primera. El Romántico Viajero alarga una racha que podría llegar a los 10 años si es que no se consigue el objetivo en 2026, algo que tiene agotado a Johnny Herrera.

El ídolo del elenco estudiantil se sinceró sobre lo que han sido los fracasos del Bulla en este tiempo y le metió presión de inmediato a Francisco Meneghini. Aunque eso no fue lo único.

El ex portero también se refirió al mercado de fichajes que ha hecho el cuadro azul y destacó desde el arribo del nuevo DT hasta los delanteros. Eso sí, avisó que todavía falta un nombre más en un puesto que puede ser clave.

Johnny Herrera se la cantó clara a la U: es momento de ser campeones

La última vez que la U levantó un título de la Liga de Primera fue cuando aún se llamaba Campeonato Nacional. En el Clausura 2016-17 el Bulla celebró la estrella 18, la que ya está cerca de cumplir 10 años.

Johnny Herrera le rogó a la U cortar su sequía en la Liga de Primera, la que ganaron por última vez con él en la cancha. Foto: Photosport.

Johnny Herrera era parte de ese plantel y ahora, casi una década después, está indignado de que no lo hayan vuelto a hacer. “Tiene que ser campeón, hace rato que la U no lo logra“, dijo en conversación con LUN.

En esa misma línea, el ídolo azul remarcó que ya es mucho el tiempo que ha pasado desde el último título. “La otra vez lo hablábamos con mi hijo que la última vez que salió campeón todavía estaba yo en el arco. Ya es demasiado“.

Johnny Herrera también valoró la llegada de Francisco Meneghini a la U. “Traer a Paqui estuvo perfecto, porque era el técnico más competente y que más conocía lo que es la U. Además trabajó con dos grandes técnicos que tuvimos como lo fueron Marcelo Bielsa y el profesor Sampaoli. Algo debe haber aprendido y era el indicado para seguir con la línea del profesor Gustavo Álvarez, que era muy ofensiva“.

Además, el ex portero aprovechó de destacar los fichajes que han llegado hasta ahora. “Yo creo que (se ha reforzado) bien. Me encantó que llegara Eduardo Vargas. Aunque, insisto, creo que se demoraron un par de años en traerlo, pero más vale tarde que nunca“.

“Eso sí, me hubiese gustado que siguiera Lucas Di Yorio, porque era un delantero probado, que hizo hartos goles, que jugó lesionado y quería realmente la camiseta. Incluso postergó una operación y eso habla muy bien de él. También voy a echar mucho de menos a Lea Fernández, que era el jugador distinto que teníamos“, complementó.

Finalmente, Johnny Herrera le avisó a la U del puesto al que debe ponerle ojo. “Creo que el contención falta un poquito, porque el que corre por todo el mundo es Israel Poblete. Pero bueno, ahora llegó este paraguayo Lucas romero, no lo tengo tanto en vista, no sé cómo juega, pero si es paraguayo las divididas las gana todas. Démosle ese margen“, sentenció.

¿Cuándo juega la U?

Johnny Herrera espera por el debut de la U en la temporada 2026. Este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas el Romántico Viajero jugará su primer amistoso del año ante Racing en Concepción.

