Universidad de Chile comienza a tomar decisiones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde han llegado cuatro nuevos nombres para reforzar el equipo del técnico Francisco Meneghini.

En ese sentido, Paqui deberá explicar si está conforme con los arribos de Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Lucas Romero y Juan Martín Lucero, para cerrar la puerta al tema de los refuerzos.

Una situación que divide opiniones en los hinchas azules, donde piden esperar por si existen salidas desde el plantel que habría que reemplazar de forma inmediata como lo que pasó con Matías Sepúlveda o incluso Lucas Assadi.

Por lo mismo, Johnny Herrera hace un llamado de atención a la dirigencia de la U, de manera de mantener la calma en lo que pueda pasar, aunque insiste que, para él, falta uno.

Lucas Assadi es una de las grandes cartas a vender en la U. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

ver también Johnny Herrera liquida el pasado en Colo Colo de Juan Martín Lucero: “Me quedo con lo que…”

Johnny Herrera asegura que hay que estar alertas con Assadi

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports donde el ídolo de Universidad de Chile habló de los refuerzos de la U, donde asegura que hay que estar en alerta en los que pueda pasar con Assadi en todo el verano.

Publicidad

Publicidad

“Así y todo, insisto, todavía me falta el jugador distinto. Estaba en ascuas por la posible salida de Lucas Assadi, que yo me había quedado con que tenía una oferta formal pero que bueno que eso no avanzó ya que uno se asusta como hincha, pero se armó un buen equipo”, explicó el ex meta.

En ese sentido, destaca el trabajo que ha hecho la U con los refuerzos, porque dan un paso mas allá de los últimos torneos, pero no quiere que cierren la puerta todavía.

“Con la base obviamente que traían del año pasado, con estos refuerzos que son jugadores probados”, detalló el comentarista deportivo.

Publicidad