Universidad de Chile comenzó a mover sus piezas para poder sumar a quinto refuerzo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, para saber al menos las condiciones.

Se trata de Esteban Matus de Audax Italiano, quien a mitad de 2025 estuvo a un paso de ser jugador azul, pero la fallida salida de Matías Sepúlveda en ese momento revirtió todo.

Algo que dejó muy mal las relaciones entre el cuadro de La Florida y la U, que incluso los llevó a la justicia, algo que esta jornada quedó en el olvido luego de retirar la denuncia.

Esta situación abre la opción a que ambas instituciones puedan volver a negociar jugadores, donde la U se muestra interesada una vez más por Esteban Matus: ¿Lo logrará?

El jugador que vuelve a ser opción azul.

ver también Aseguran que Esteban Matus puede volver a ser opción en la U de Chile: “No hay rencor”

¿Quién es el quinto refuerzo que busca U de Chile?

Universidad de Chile se mide este domingo ante Racing en el primer amistoso de pretemporada en Concepción, donde se espera que Francisco Meneghini tome una decisión por un último refuerzo.

Publicidad

Publicidad

Según adelanta el diario La Tercera, Azul Azul ya empezó a adelantar sondeos nuevamente con Esteban Matus para que sea el reemplazante de Matías Sepúlveda por el sector izquierdo.

Si bien hace algunos días la intención era que el puesto lo pelee Felipe Salomoni y el juvenil Diego Vargas, esta postura puede cambiar ahora que Audax se abre a negociar el pase.

Una situación que puede traer un quinto refuerzo para Universidad de Chile, aunque todo depende de la postura de Paqui Meneghini con su plantel para 2026.

Publicidad

Publicidad