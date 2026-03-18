Humo azul. Este miércoles los dirigentes de Universidad de Chile llegaron a un completo acuerdo con el entrenador argentino Fernando Gago, para que tome las riendas del plantel laico por todo lo que resta de 2026.

Luego de arduas negociaciones que encabezó el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, el ex estratega de Boca Juniors aceptó la propuesta para dirigir por primera vez en Chile.

Gago llega a la U tras un mal segundo paso por el fútbol mexicano, puesto que dirigió a Necaxa y fue cesado de sus funciones por malos resultados. No entrena desde hace 4 meses.

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Giorgio Armas adelanta la suerte de Fernando Gago en la U

Un personaje que se ha hecho conocido en el fútbol chileno en los últimos años es el astrólogo Giorgio Armas, debido a su cercanía con Jorge Almirón, ex entrenador de Colo Colo.

El tarotista ocupó su cuenta de X para dar a conocer la suerte que tendrá Fernando Gago en Universidad de Chile, y según los astros, Pinturita no obtendrá los objetivos que le encomendarán.

La opinión de Armas.

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“Firmó en Mercurio Retrógrado. Será complicado lograr objetivos importantes con la Universidad de Chile“, explicó Armas.

Fernando Gago viajará en las próximas horas a Chile para sumarse a la U y empezar a trabajar, y tendrá como gran meta la obtención de la Liga de Primera.

En síntesis

Fernando Gago firmó como entrenador de Universidad de Chile por todo lo que resta de 2026 .

firmó como entrenador de por todo lo que resta de . El gerente deportivo Manuel Mayo encabezó las negociaciones para concretar el arribo del técnico argentino.

encabezó las negociaciones para concretar el arribo del técnico argentino. El astrólogo Giorgio Armas afirmó en X que será complicado lograr objetivos por Mercurio Retrógrado.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera