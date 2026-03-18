Universidad de Chile tiene nuevo entrenador. Luego del despido de Francisco Meneghini, Azul Azul tomó la decisión de contratar a Fernando Gago como su reemplazante.

El ex estratega de Boca Juniors fue elegido para tomar las riendas del cuadro azul, que tiene como gran objetivo en la temporada ganar la Liga de Primera, algo que no hace desde 2017.

Gago llegó a un total acuerdo con los dirigentes de la U y en el corto plazo viajará a Santiago para asumir y presentarse en el CDA, iniciando así su primera experiencia en el fútbol chileno.

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La prensa argentina habla de la llegada de Gago a la U

El arribo de Fernando Gago provocó la inmediata reacción de la prensa argentina, debido a que el ex volante de Real Madrid genera mucha expectación, sobre todo por sus pasos por Boca y Racing Club.

En Bolavip Argentina titularon la noticia de manera informativa: “Fernando Gago es nuevo entrenador de la Universidad de Chile”.

Luego, en su interior agregaron que “tras cuatro meses sin trabajo desde su paso por Necaxa de México, el entrenador argentino Fernando Gago tendrá un nuevo desafío en su carrera, debido a que llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo DT de Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes del país trasandino”.

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Fernando Gago dirigirá en Chile. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

“Con el claro objetivo de tener un buen año a nivel doméstico, el conjunto trasandino busca que Gago sea quien encabece el nuevo proyecto futbolístico, ya que el equipo quedó eliminado en la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que no tendrá competencias internacionales”, enfatizó la información transandina.

Fernando Gago llega a la U para reemplazar a Francisco Meneghini y poner a los azules en la pelea por la Liga de Primera, donde están apenas a cinco puntos del líder Colo Colo.

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En síntesis

Fernando Gago es el nuevo entrenador de Universidad de Chile tras reemplazar a Meneghini.

es el nuevo entrenador de tras reemplazar a Meneghini. El técnico argentino llega tras cuatro meses sin dirigir luego de su paso por Necaxa.

luego de su paso por Necaxa. Bolavip Argentina destacó que el club azul no tendrá competencias internacionales este año.