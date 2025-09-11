Después de toda la polémica que se ha generado, Alexis Sánchez cuenta las horas para hacer su debut con la camiseta del Sevilla. El Niño Maravilla puede sumar sus primeros minutos este viernes y, en la previa, recibió un enorme espaldarazo.

La salida que tuvo de Udinese, con un enorme conflicto con su técnico Kosta Runjaic, parecían complicarle las cosas al tocopillano. Sin embargo, en los Blanquirrojos las cosas son totalmente distintas y le hacen cariño para que se sienta a gusto.

En la antesala del encuentro ante el Elche, el entrenador de su nuevo equipo salió a respaldarlo como pocas veces lo han hecho. De paso, dejó en claro que las críticas por su edad son una locura y que, pese a los años, no ha perdido su hambre por ganar.

Alexis Sánchez tiene loco a su nuevo DT en Sevilla

En Sevilla están más que ansiosos de poder ver qué es lo que tiene para aportar Alexis Sánchez. El Niño Maravilla regresa a La Liga de España, donde la rompió con la camiseta del Barcelona, para recuperar esa versión que tanto dio que hablar durante años en Europa.

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla ha generado revuelo entre los hinchas. Foto: Sevilla.

Matías Almeyda, DT del Blanquirrojo, habló previo al choque con Elche y se refirió a la llegada tanto del chileno como de otros compañeros. “Los conocía de ver fútbol. Creemos que incorporamos a gente en las posiciones que consideramos que había que reforzar. Se hizo de una manera inteligente“.

“Son jugadores de experiencia, que llegan en un momento clave para este club, pueden aportar dentro y fuera del campo. Me llama la atención la humildad que tienen, al haber ganado todo, verlo con las ganas como si tuviesen por jugar su primer partido. Eso me motiva“, añadió.

En esa misma línea, Matías Almeyda remarcó que está más que feliz de poder tenerlos en su plantel. “Ese es el futbolista que quiero y que amo, que dignifica al fútbol sin quedarse con una parte económica. Van a soportar todo tipo de presión. Estoy contento con todos ellos“.

Fue tras ello que el DT se enfocó de lleno en el caso de Alexis Sánchez, quien lo ha sorprendido por su competitividad. “No lo he entrenado, no puedo hablar de sus números. Sí que te puedo decir de lo que he visto que quiere ganar, es el primero que quiere ganar“.

El entrenador enfatizó en que esto puede ser muy importante para la temporada. “Si aporta toda esa experiencia y recorrido, seguramente aportará el granito de arena porque si esperamos que un jugador va a resolver todo, nos equivocamos“.

Finalmente, Matías Almeyda puso en un altar a Alexis Sánchez por su deseo de seguir peleando títulos. “Me gusta la humildad que tiene. Son tipos que ya han ganado cosas, solo quiere jugar. Como cuando era chico. Y él solo quiere eso, jugar. Esa parte no debe morir nunca“, sentenció.

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis Sánchez ahora sólo trabaja con la mira puesta en su debut con la camiseta del Sevilla. Esto puede ocurrir el próximo viernes 12 de septiembre cuando, a partir de las 16:00 horas, reciban al Elche por La Liga.

