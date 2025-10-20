Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

La lesión que enreda aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

El equipo de los chilenos viene de caer ante Real Mallorca por la Liga y además perdió a uno de sus emblemas por varios partidos.

Por Carlos Silva Rojas

Sevilla viene de perder ante Mallorca.
© Getty ImagesSevilla viene de perder ante Mallorca.

Un sábado para el olvido tuvo el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, porque cayó sorpresivamente ante Real Mallorca, equipo que llegaba como colista de La Liga de España.

El cuadro andaluz fue la sobra del partido que le hizo a FC Barcelona y perdió por un contundente 3-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por lo que no pudo avanzar en la tabla de posiciones.

Para los sevillanos fue todo negro ante los mallorquines, ya que además de perder los tres puntos sufrieron la grave lesión de unos de sus líderes, el defensor César Azpilicueta.

Gabriel Suazo recibe sus primeras grandes críticas en Sevilla tras fea derrota: “Pasó de héroe a…”

ver también

Gabriel Suazo recibe sus primeras grandes críticas en Sevilla tras fea derrota: “Pasó de héroe a…”

Grave lesión de César Azpilicueta en Sevillaa

César Azpilicueta fue el último fichaje de Sevilla junto a Alexis Sánchez y ambos llegaron para darle experiencia al plantel, siendo claves en el arranque de la Liga.

El ex Chelsea tuvo que abandonar lesionado el partido contra Mallorca y su lesión es complicada, por lo que estará varios partidos alejado de las canchas.

“El defensor pamplonica sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo, que le impedirá estar presente en las visitas a Real Sociedad, Toledo (Copa del Rey) y Atlético de Madrid“, explicó Diario de Sevilla.

Publicidad
César Azpilicueta se lesionó ante Mallorca. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

César Azpilicueta se lesionó ante Mallorca. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

El regreso a las canchas de César Azpilicueta recién se podrá dar el sábado 8 de noviembre, cuando Sevilla visite a Osasuna, club que formó al defensor.

DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez no fue titular ante Mallorca: “Tuvo un…”

ver también

DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez no fue titular ante Mallorca: “Tuvo un…”

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Sociedad por la Liga de España?

Sevilla intentará olvidar su derrota el próximo viernes 24 de octubre, cuando desde las 16:00 horas de Chile visite a Real Sociedad en San Sebastián.

Publicidad
Lee también
Gabriel Suazo recibe sus primeras grandes críticas en Sevilla
Internacional

Gabriel Suazo recibe sus primeras grandes críticas en Sevilla

Sevilla goleado por el colista: jornada para el olvido para Suazo y Alexis
Alexis Sánchez

Sevilla goleado por el colista: jornada para el olvido para Suazo y Alexis

Almeyda le manda un recado a Alexis, Suazo y todo Sevilla
Alexis Sánchez

Almeyda le manda un recado a Alexis, Suazo y todo Sevilla

Zabiri figura de Marruecos el Mundial Sub 20 eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo
Internacional

Zabiri figura de Marruecos el Mundial Sub 20 eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo