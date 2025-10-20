La lesión que enreda aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Un sábado para el olvido tuvo el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, porque cayó sorpresivamente ante Real Mallorca, equipo que llegaba como colista de La Liga de España.

El cuadro andaluz fue la sobra del partido que le hizo a FC Barcelona y perdió por un contundente 3-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por lo que no pudo avanzar en la tabla de posiciones.

Para los sevillanos fue todo negro ante los mallorquines, ya que además de perder los tres puntos sufrieron la grave lesión de unos de sus líderes, el defensor César Azpilicueta.

Grave lesión de César Azpilicueta en Sevillaa

César Azpilicueta fue el último fichaje de Sevilla junto a Alexis Sánchez y ambos llegaron para darle experiencia al plantel, siendo claves en el arranque de la Liga.

El ex Chelsea tuvo que abandonar lesionado el partido contra Mallorca y su lesión es complicada, por lo que estará varios partidos alejado de las canchas.

“El defensor pamplonica sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo, que le impedirá estar presente en las visitas a Real Sociedad, Toledo (Copa del Rey) y Atlético de Madrid“, explicó Diario de Sevilla.

César Azpilicueta se lesionó ante Mallorca. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

El regreso a las canchas de César Azpilicueta recién se podrá dar el sábado 8 de noviembre, cuando Sevilla visite a Osasuna, club que formó al defensor.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Sociedad por la Liga de España?

Sevilla intentará olvidar su derrota el próximo viernes 24 de octubre, cuando desde las 16:00 horas de Chile visite a Real Sociedad en San Sebastián.

