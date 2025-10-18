Una dolorosísima derrota como local sufrió el Sevilla, con los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en cancha, por 1-3 ante el colista Mallorca, en duelo por la novena fecha en La Liga. Mientras el defensor fue titular, el tocopillano vino desde el banco.

Precisamente la baja del “Maravilla” desde el arranque generó extrañeza en los hinchas andaluces, dado el nivel que exhibió en los encuentros anteriores, donde se consagró como referente del equipo pese a sus avanzados 36 años.

Ante las dudas sobre el por qué Alexis no fue titular en el Sevilla, fue su entrenador Matías Almeyda quien entregó una clara explicación al respecto, que de paso enciende las alertas en España y en Chile, especialmente por su condición física.

¿Por qué Alexis Sánchez no fue titular en Sevilla?

Luego de dos juegos consecutivos como titular como extremo por la derecha, en el duelo ante Mallorca su lugar lo ocupó Juanlu. Al respecto, el DT argentino explicó que el chileno “ayer tuvo un problemita en un nervio y estuvimos obligados a modificar ahí“, lo que le obligó a dejarlo en la banca.

Pero Alexis no fue el único problema que tuvo el técnico de Sevilla. Durante este juego, otro de sus referentes, el central César Azpilicueta, debió salir temprano del encuentro por una molestia muscular. Dos bajas que Almeyda las sintió en este lance.

“Hay una realidad, jugábamos sin César y sin Alexis, y son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó. No pudimos mantener lo que iniciamos”, puntualizó el técnico trasandino.

Los números de Sánchez en su vuelta a España

Desde que firmó con la camiseta del Sevilla, Alexis disputó hasta el momento un total de 339 minutos en cancha durante seis encuentros, donde fue titular en tres, donde registra dos goles y una asistencia.

¿Cuándo vuelven a jugar los andaluces?

Por la décima fecha del fútbol español, el equipo de los chilenos volverá a la acción el próximo viernes 24 de octubre, cuando visiten en San Sebastián a la Real Sociedad desde las 16:00 horas (de nuestro país).

