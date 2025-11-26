No es un nombre que uno suela asociar con una gran figura del fútbol chileno. Sin embargo, Guillermo Maripán ha sabido hacerse espacio en el fútbol mundial y empieza a ser destacado en el mercado de pases de este fin de año.

Maripán ha tenido buenas actuaciones en el Torino de Italia y, por eso, el club quiere renovar su contrato con un sueldo que se convertiría en el mejor de todos los chilenos.

Pero, no solamente el Torino se afila los colmillos con el defensa central chileno. Ahora, se empieza a especular sobre un posible interés sudamericano en el ex jugador de la Universidad Católica.

¿Al país de la samba? Tientan a Maripán

Todo indicaría que Guillermo Maripán sigue en Italia. No obstante, en Brasil empiezan a frotarse las manos y, según información del periodista José Tomás Fernández, un equipo de la Serie A quisiera llevárselo.

“Guillermo Maripán gusta mucho en Botafogo para la temporada 2026, aunque su fichaje es considerado difícil”, enfatizó el periodista en su cuenta de X.

Guillermo Maripán es buscado desde Botafogo | Photosport

El contrato de Guillermo Maripán en Torino vence a fines de la temporada europea, es decir en junio de 2026. Pese a ello, desde el club del norte de Italia se mueven para hacer valer una de las cláusulas y extender su vínculo por un año más.

¿Cuáles son los números de Guillermo Maripán en la actual temporada de Serie A?

Son once los partidos disputados esta temporada por Guillermo Maripán en el Torino. El chileno ha marcado un gol y ha jugado un total de 922 minutos.

