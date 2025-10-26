Guillermo Maripán se vistió de héroe esta jornada en la Serie A. El defensor chileno anotó el gol del triunfo para el Torino en el enfrentamiento que animaron este domingo frente al Genoa por la jornada 8 del “Calcio“.

Cuando quedaban pocos segundos y todo hacía presagiar que el encuentro finalizaría con un empate a un gol, tras las conquistas iniciales de Morten Thorsby a los 8 minutos para el elenco genovés y el gol en contra de Stefano Sabelli a los 63’ que había significado la paridad para el elenco de “Il Toro”, llegó la jugada soñada para el “Memo”.

El reloj marcaba el minuto 89:34 cuando Maripán, quien había subido al área contraria para jugarse su opción en un tiro de esquina a favor con un cabezazo como su principal arma, demostró credenciales dignas de un gran “9” con un potente remate.

El tiro de esquina ejecutado por Valentino Lazaro fue al borde del área chica, lugar donde fue recepcionado por un solitario Maripán que definió de primera con un remate tan potente que nada pudo hacer el arquero rival, marcando así el 2-1 definitivo a favor del elenco del “Toro“.

El defensor de La Roja celebró con todo el gol que le dio el triunfo al cuadro granate y que les permite sumar su segundo triunfo consecutivo, posicionándose así en el 11° puesto del Calcio con 11 puntos en ocho duelos disputados.

El Genoa, por su parte, no levanta cabeza y se mantiene hundido en el fondo de la Serie A, ocupando el último puesto de la tabla de posiciones con apenas 3 puntos, producto exclusivamente de tres empates conseguidos.

