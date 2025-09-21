Guillermo Maripán vivió un amargo fin de semana en medio de la derrota por goleada del Torino contra Atalanta, como locales frente al Atalanta: fue un contundente 0-3 para los visitantes en el Estadio Olímpico de Turín.

Maripán fue titular en El Toro, pero fue reemplazado en el entretiempo por Adrien Temèze (46′). El chileno se quedó en la banca para el complemento, dejando el partido por lesión. A espera de los exámenes médicos, el defensa es seria duda para el próximo partido contra el AC Pisa por Coppa Italia.

Cabe recordar que Maripán venía de ser elogiado en Italia tras su desempeño en la victoria contra la Roma, pero lo cierto es que el defensa nacional no lo había pasado bien en el último tiempo.

Maripán tampoco puede celebrar con el Torino

El formado en Universidad Católica venía de ser titular en la selección chilena contra Uruguay (0-0) y Brasil (3-0) por Eliminatorias Sudamericanas, siendo uno de los puntos bajos de La Roja en ambos partidos. Ahora se suma la lesión a espera de establecer la gravedad.

Maripán sufrió con La Roja y ahora se lesiona en Torino.

Volviendo al Torino, el equipo del zaguero criollo cayó frente al Atalanta con los goles de Nikola Krstovic (30′ y 38′) y Kamaldeen Sulemana (34′).

Tras el duelo por la cuarta fecha de la Serie A de Italia, Torino es 12° en la tabla con sólo 4 puntos en el mismo número de encuentros. Y puede perder casilleros con el resto de la jornada.

Este jueves el Torino enfrenta al Pisa por la Coppa Italia para el lunes 29 visitar al Parma por la Primera División del calcio.