Guillermo Maripán alzó la voz tras la denuncia de una joven española llamada Saray Mercado quien, a través de sus redes sociales, acusó al seleccionado nacional y jugador de Torino de supuesta difusión de material íntimo.

En sus historias de Instagram, la joven escribió. “He interpuesto recientemente una denuncia formal contra Guillermo Maripán, jugador del Torino (Italia), ante las autoridades españolas, con el objetivo de proteger mi seguridad y bienestar”.

“Esta decisión la tomé tras la finalización de una relación personal y amorosa con él, en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica”, explica en la publicación.

“Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad”.

La respuesta de Guillermo Maripán

En un comunicado, el defensa del Torino negó estas acusaciones. “Frente a esta nueva acción judicial supuestamente interpuesta, niego tajantemente todos y cada uno de los hechos que pretende fundamentarla, por carecer absolutamente de veracidad”.

“Rechazo categóricamente este tipo de prácticas, que constituyen un abuso del sistema judicial y una forma ilegítima de presión, reafirmando mi compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento de la verdad por las vías legales correspondientes”.

Asimismo, arremetió contra Carmen Tuitera quien interpuso una querella por el mismo delito, señalando que le pidió dinero a cambio de retirarla. “Es un hecho indesmentible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos”.

Añadiendo que “este solo antecedente demuestra la verdadera motivación que subyace tras estas acciones: la búsqueda de dinero y no la defensa de ningún derecho”.

“Adicionalmente, he tomado conocimiento —por relato de terceros— de que ella misma ha reconocido estar buscando supuestas “víctimas” vinculadas a mi persona, con el propósito de intensificar la presión y forzar pagos aún más elevados. Se trata de un patrón de conducta que desnuda la utilización abusiva de los tribunales como herramienta de coacción”.