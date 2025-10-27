Es tendencia:
El escandaloso berrinche de Vinicius Junior en pleno Clásico: “Me voy del equipo”

Luego que el técnico Xabi Alonso decidiera sacarlo de la cancha en el minuto 82, el brasileño se pegó el show y amenazó con salir del Real Madrid.

Por Alfonso Zúñiga

Vinicius Junior fue protagonista de la polémica en Clásico de Real Madrid con Barcelona
La victoria del Real Madrid por 2-1 ante Barcelona en una nueva edición de “El Clásico” en La Liga, tuvo dos hechos particulares que se vivieron durante el juego: la respuesta “merengue” a los dichos de Lamine Yamal y la actitud del brasileño Vinicius Junior.

Es que más allá de lo que ocurrió con el delantero catalán durante y tras el encuentro, donde con el sudamericano se invitaron “a pelearse” fuera de la cancha, hubo una pésima actitud que mostró frente a su entrenador Xabi Alonso que lo tiene en boca de todos, para variar.

Golazos, VAR y Liderato: Real Madrid se queda con El Clásico ante un opaco Barcelona

Escandaloso berrinche de Vinicius en El Clásico

Los hechos ocurrieron en el minuto 72 del encuentro que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. El técnico campeón del mundo en Sudáfrica 2010 decidió hacer un cambio de brasileños, donde el ex Flamengo fue reemplazado por su compatriota Rodrygo Goes.

Apenas vio que iba a salir del cotejo, Vinicius se mandó un berrinche digno de un niño enojado, donde lanzó insultos a todos, mostró una mala cara enfrente de su compañero y de Xabi Alonso, para luego lanzar la frase que encendió el reclamo de los hinchas de Real Madrid: “Me voy del club“.

La situación provocó que el cuadro “merengue” tomara medidas, y obligó a su futbolista a ofrecer disculpas por su actitud. Lo hizo en diálogo con el canal oficial del club, donde afirmó que la misma se debió a la “calentura” de un Clásico.

“Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible“, se excusó Vinicius por su escandaloso gesto cuando salió de la cancha. Ahora, todo quedará en manos de su técnico.

Los números del brasileño en esta temporada

Entre La Liga y Champions League, Vinicius Junior registra cinco goles y cuatro asistencias en 13 encuentros, con presencia en cancha de 880 minutos.

