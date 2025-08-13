No existe la tranquilidad en Colo Colo. En momentos donde se puede definir la continuidad del argentino Jorge Almirón, el entrenador recibió una amenaza por parte de la Garra Blanca, que en sus redes sociales exigió su salida inmediata del cargo.

“Con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡Te vas o te sacamos!“, fue parte de la publicación de la barra brava alba.

Una situación que genera preocupación no sólo en la dirigencia de Blanco y Negro, pues también hay alertas en el Gobierno, donde el actual Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, le hizo una advertencia a Colo Colo a raíz del incidente con la Garra Blanca.

Gobierno reclama a Colo Colo por amenazas a Almirón

El secretario de Estado indicó sobre esta publicación que “hay una responsabilidad de los clubes, especialmente en relación a su hinchada y a las personas que cumplen funciones”, para luego dejarle un claro mensaje a la dirigencia alba.

“Quiero repetir lo que he dicho antes, hay obligaciones de denuncias que los clubes también deben cumplir“, advirtió el personero de Gobierno metiéndole presión a Colo Colo para que tome medidas por las recientes amenazas a Jorge Almirón.

Luis Cordero, Ministro de Seguridad Pública (Aton Chile)

¿Qué dijo el club por este incidente?

El ex presidente y hoy director de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a las amenazas de la barra brava al entrenador argentino comentó en diálogo con RedGollo siguiente: “Qué va a opinar uno si ya sabemos cómo es el fútbol. No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, es difícil“.

Los números del DT argentino en el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo en enero del 2024 hasta la fecha, Jorge Almirón posee un rendimiento del 57.43 por ciento, en base a 40 victorias, 23 empates y 20 derrotas, donde además conquistó el Campeonato Nacional y la Supercopa.