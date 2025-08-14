Como si no bastara lo mal que está futbolísticamente Colo Colo en la presente temporada, si hay alguien que aportilla de manera contínua a la institución es la Garra Blanca. Prueba de ello, el famoso “arengazo” de cara al Clásico 188 ante Universidad Católica.

Se esperaba para este jueves la realización de este “evento” en el Estadio Monumental. Sin embargo, se suspendió por parte de la barra brava que convocó a sus seguidores para este viernes a las afueras del recinto para llevarlo a cabo.

El tema es que Colo Colo puede enfrentar las penas del infierno por la tozudez de la Garra Blanca. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana advirtió a la institución que existe un alto riesgo de graves consecuencias para el club si el “arengazo” se lleva a cabo.

Gobierno amenaza a Colo Colo por “arengazo”

En un comunicado oficial, la autoridad informó que este tipo de manifestaciones “son reguladas por la Delegación Presidencial y coordinadas con el club anfitrión quien propone las fechas conforme a lo señalado en la Ley 19.327″.

Luego, desde el Gobierno son enfáticos en señalarle a Colo Colo por el “arengazo” que quiere hacer la Garra Blanca que “esta actividad no forma parte del acto administrativo autorizado para este clásico y, por tanto, no está regulado“.

Ante ello, la Delegación advierte que cualquier hecho de violencia que se registre “puede derivar en sanciones como la prohibición de ingreso a recintos deportivos o el impedimento de participar en actividades relacionadas con el club” para quienes participen.

¿Qué hará la autoridad ante la barra brava?

En el mismo escrito donde rechaza la realización del “arengazo”, se informa a la ciudadanía que “se reforzarán las medidas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental y el Metro Pedreros para evitar aglomeraciones, asegurar el normal funcionamiento del transporte público y resguardar la tranquilidad de las y los vecinos de Macul”.