Arengazo suspendido: Capitán de Colo Colo explica polémica en el Estadio Monumental

Por la baja convocatoria, desde ByN se decidió suspender el evento tras la práctica de este jueves. Lo que fue aclarado por el plantel.

Por Felipe Pavez Farías

Pavez explicó la polémica en el Arengazo
© PhotosportPavez explicó la polémica en el Arengazo

Colo Colo vive horas claves de cara al clásico ante Universidad Católica. El Cacique busca un nuevo triunfo que lo meta en copas internacionales y para seguir con la ilusión de una posible remontada. 

Por lo mismo, desde la concesionaria se indicó que este jueves se realizaría el arengazo que se acostumbra antes de los partidos frente a los archirrivales. El tema es que durante está jornada no llegó el público esperado. 

Entre 300 y 500 fanáticos albos llegaron hasta el Estadio Monumental. Cifra muy menor a la imaginada, por lo que ByN decidió suspenderlo. Lo que desató una nueva polémica entre la parcialidad alba. 

¿Qué pasó con el Arengazo?

Ante esto, Esteban Pavez tuvo que salir a aclarar lo ocurrido en la conferencia de prensa de los capitanes que se desplegó justamente este jueves en la ANFP. “Fue una descoordinación”, explicó de entrada el capitán albo.

Yo me enteré a las 11:30 horas, no sabía nada de las redes sociales porque no las reviso. Fue una descordinación entre los organizadores del club”, agregó. 

Pavez y Zampedri participaron de la conferencia de capitanes en la previa del clásico entre Colo Colo y la UC

Pavez y Zampedri participaron de la conferencia de capitanes en la previa del clásico entre Colo Colo y la UC

Tras ello, Pavez confirmó que también decidieron saludar a los hinchas que sí llegaron este jueves. “Como vimos hinchas, yo hablé con mis compañeros y nos acercamos. Teníamos balones para regalar. Lo que pasa en el día a día es muy diferente a lo que se dice en redes sociales”, recalcó Pavez.

Ahora este viernes se espera la realización de un nuevo arengazo. Pero ahora está cita la convocó la Garra Blanca y será en las afueras del Monumental. Lo que está programado a las 10:30 horas. “El respeto se gana cantando, por eso busquemos brindarle un gran apoyo a nuestro equipo en estos difíciles momentos“, recalcaron desde la hinchada alba.

