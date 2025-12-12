El año termina y con ello, los equipos buscarán reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada, donde el jugador chileno Rodrigo Ureña se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado en Perú.

El ex Universidad de Chile milita actualmente en Universitario, club que ya clasificó a Copa Libertadores, y según se revela, se espera que siga en el club con el que se coronó tricampeón de la liga peruana y con quienes tiene contrato hasta el 2026.

Sin embargo, en las últimas horas un poderoso club colombiano entró a la carga por el fichaje de Ureña, que tiene una cláusula de salida de 600 mil dólares.

El club que buscará el fichaje de Rodrigo Ureña

Millonarios FC, un gigante de Colombia y equipo que disputará la próxima edición de Copa Sudamericana, quiere fichar al chileno, según informó el periodista Gustavo Peralta, que añadió que entregó una primera oferta.

“La primera oferta ya llegó. Es menos de 600 mil dólares, pero esto no quita que en las próximas horas llegue una segunda propuesta”, agregó.

Asimismo, añadió que el jugador pasa por un desgaste en el club peruano tras sumar su tercera temporada junto a ellos, por lo que un nuevo club podría ser el cambio de aires que buscaría.

La carrera de Rodrigo Ureña

El jugador de 32 años comenzó su carrera en Unión Española, para luego llegar a Universidad de Chile. El 2013 sumó un préstamo a Cobresal y también paso por clubes como Deportes Temuco, Palestino y Deportes Antofagasta.

El 2019 dio el salto a Colombia donde se sumó a América de Cali hasta el 2021, para luego llegar a Deportes Tolima. El 2023 llegó a Perú para sumarse a Universitario.