Este mediocampista chileno recaló en Universitario de Perú luego de un paso exitoso y como figura por el fútbol de Colombia. Y pudo refrendar esas buenas campañas en el suelo cafetalero con un tricampeonato junto al cuadro crema, donde fue clave en esos logros.

Las referencias son para Rodrigo Ureña, volante que parece ser un amuleto con los títulos: formó parte de aquel imborrable plantel dirigido por Dalcio Giovagnoli que fue campeón del fútbol chileno en Cobresal. Hace pocos días, se habló de un gran interés de Olimpia de Paraguay por el oriundo de Conchalí.

Mientras eso ocurre, Ureña le puso un manto de dudas a su continuidad en la U limeña. “Tengo contrato vigente con el club por un año. Tendré alguna reunión, sentarme a conversar, no para saber si sigo o no. Tengo temas puntuales que tocar”, expuso el jugador surgido en las inferiores de Unión Española que también tuvo un paso por Universidad de Chile.

Rodrigo Ureña recibe la marca de Lionel Messi en un amistoso de Universitario ante Inter Miami. (Raul Sifuentes/Getty Images).

“Principalmente la sanción que sufrí este año y todavía estoy esperando explicaciones. No hay video, no hay nada y me privaron de jugar por un montón de tiempo”, dijo Ureña. Se refería a un castigo de seis fechas de suspensión. Una punición que evidentemente aún le da vueltas en la cabeza.

El chileno Rodrigo Ureña puede salir de Perú y volver a Colombia como figura

El chileno Rodrigo Ureña dejó buen recuerdo en Colombia y bien podría retornar a aquel país desde uno de los más grandes de Perú, donde es una figura. Pero todavía tiene su foco en el cuadro crema. Aunque en las semifinales, la U limeña ni siquiera apareció en el cuadro.

Cusco FC pasó directamente a la final y espera rival que saldrá de un clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Más allá de eso, Ureña sigue comprometido con Universitario. “Como profesional debo prepararme bien, trabajar, alimentarme bien para cuando me toque jugar”, expuso el jugador de 32 años.

Rodrigo Ureña ante Manuel Lanzini en un duelo entre River Plate vs Universitario de Lima. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Eso sí, el interés de Millonarios podría abortar su continuidad en el cuadro crema. Aunque la opción del elenco de Bogotá, el segundo más ganador de aquel país, tiene una sola manera de darse: que abonen la cláusula de salida. Un monto que asciende a los 600 mil dólares.

Cuenta además con la venia del DT, Hernán Torres, quien lo tuvo en Deportes Tolima y visó su contratación. Parece tener los días contados en la capital peruana. El tiempo dirá…

