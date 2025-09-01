Llegó el momento: La Supercopa Construmart 2025 se juega sí o sí este 14 de septiembre. Así lo confirmó este lunes la ANFP y permitirá una nueva edición del Superclásico.

Tras los rumores de una posible suspensión, se oficializó el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile. Ahora para definir al mejor equipo de la temporada, ya que ambos vienen de ganar la Liga de Primera y la Copa Chile el año anterior.

El tema es que el duelo para este mes de la patria cuenta con más de una particularidad que llamó la atención entre los hinchas. Principalmente porque hay que cumplir con siete indicaciones para poder comprar uno de los 9.950 tickets disponibles en el aforo que permitieron las autoridades.

Los siete requisitos para ver la Supercopa

El partido programado en el Estadio Santa Laura está fijada a las 15:00 horas. El tema es que la venta de entradas comienza este 2 de septiembre y desde la ANFP indicaron que “se han dispuesto entradas enfocadas en los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo ANFP”.

Por lo mismo hay siete indicaciones para poder adquirir uno de las entradas disponibles a través de Puntoticket. De entrada solo podrán comprar personas mayores de 55 años.

Luego se hace la indicación de que también podrá asistir jugadores, cuerpos técnicos y profesionales incisos en el registro de jugadores de la ANFP.

A esto se suma que no podrán ingresar personas con derecho de admisión, ni tampoco aquellos que no esten en el Registro Nacional del Hincha.

Además se suman tres condiciones para el ingreso y que queda advertidas con antelación: sin bolso, mochilas, ni carteras. Tampoco podrán entrar con botellas y se exigirá el carnet de identidad para ingresar al Santa Laura.