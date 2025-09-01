Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

ANFP confirma Colo Colo vs U de Chile: las siete exigencias para poder comprar entradas para la Supercopa

La máxima autoridad del fútbol chileno indicó que el partido se disputará este 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura y con más de nueve mil personas de aforo.

Por Felipe Pavez Farías

Un nuevo Superclásico se registrará en la Supercopa
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTUn nuevo Superclásico se registrará en la Supercopa

Llegó el momento: La Supercopa Construmart 2025 se juega sí o sí este 14 de septiembre. Así lo confirmó este lunes la ANFP y permitirá una nueva edición del Superclásico.

Tras los rumores de una posible suspensión, se oficializó el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile. Ahora para definir al mejor equipo de la temporada, ya que ambos vienen de ganar la Liga de Primera y la Copa Chile el año anterior. 

Tras muerte de hincha de Colo Colo: Independencia insiste en rechazar Supercopa en Santa Laura

ver también

Tras muerte de hincha de Colo Colo: Independencia insiste en rechazar Supercopa en Santa Laura

El tema es que el duelo para este mes de la patria cuenta con más de una particularidad que llamó la atención entre los hinchas. Principalmente porque hay que cumplir con siete indicaciones para poder comprar uno de los 9.950 tickets disponibles en el aforo que permitieron las autoridades.

Los siete requisitos para ver la Supercopa 

El partido programado en el Estadio Santa Laura está fijada a las 15:00 horas. El tema es que la venta de entradas comienza este 2 de septiembre y desde la ANFP indicaron que “se han dispuesto entradas enfocadas en los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo ANFP”. 

Por lo mismo hay siete indicaciones para poder adquirir uno de las entradas disponibles a través de Puntoticket. De entrada solo podrán comprar personas mayores de 55 años. 

El fútbol chileno explica la polémica venta de entradas para la Supercopa: “No queremos a los delincuentes”

ver también

El fútbol chileno explica la polémica venta de entradas para la Supercopa: “No queremos a los delincuentes”

Luego se hace la indicación de que también podrá asistir jugadores, cuerpos técnicos y profesionales incisos en el registro de jugadores de la ANFP. 

Publicidad

A esto se suma que no podrán ingresar personas con derecho de admisión, ni tampoco aquellos que no esten en el Registro Nacional del Hincha. 

Además se suman tres condiciones para el ingreso y que queda advertidas con antelación: sin bolso, mochilas, ni carteras. Tampoco podrán entrar con botellas y se exigirá el carnet de identidad para ingresar al Santa Laura. 

Lee también
Durísimo: El complejo debut que tendrá Ortiz como DT albo
Colo Colo

Durísimo: El complejo debut que tendrá Ortiz como DT albo

¡Con fotos! Independencia declara la guerra por la Supercopa en Santa Laura
Chile

¡Con fotos! Independencia declara la guerra por la Supercopa en Santa Laura

El peculiar método que estudia la ANFP para las entradas de la Supercopa
Chile

El peculiar método que estudia la ANFP para las entradas de la Supercopa

El intenso amor entre el nuevo DT de Colo Colo y Gareca: "Discípulo tuyo"
Colo Colo

El intenso amor entre el nuevo DT de Colo Colo y Gareca: "Discípulo tuyo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo