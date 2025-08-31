No todo fue fútbol lamentablemente en la edición 198 del Superclásico, donde Colo Colo superó por la cuenta mínima a Universidad de Chile. Pues en el entretiempo se conoció de una tragedia en el Estadio Monumental, que derivó en la muerte de un hincha.

Según dio a conocer Carabineros, este fanático de 31 años y sin antecedentes penales, buscaba pasarse desde el sector Galvarino hasta Cordillera, momento en el que cedió el techo y cayó de mediana altura, lo que terminó con su vida tras la atención de urgencia.

Precisamente este incidente enciende las alertas con miras a la Supercopa que Colo Colo y la U deben jugar en septiembre en Independencia, donde su alcalde Agustín Iglesiasvolvió a insistir en que no están las condiciones para recibir el duelo, más aún, luego de esta tragedia en Macul.

Independencia vuelve a atacar a ANFP por Supercopa

Tras conocerse el incidente en el Monumental, la autoridad comunal expresó que “lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos“, además que “los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad“.

Luego de afirmar que la muerte del hincha de Colo Colo “confirma los riesgos que yo vengo advirtiendo“, el edil de Independencia insiste en que “jugar un Superclásico en el estadio Santa Laura como plantea la ANFP y la Delegación Presidencial es una mala decisión“.

“No existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro y de calidad para los vecinos ni para los hinchas“, sentenció Agustín Iglesias quien se mantiene firme en su guerra contra la organización de la Supercopa en su comuna.

¿Cuándo se debe jugar el próximo Superclásico?

La tan postergada Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile se debiese disputar este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, con un aforo de 10 mil espectadores.