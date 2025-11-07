Es tendencia:
El trueque que cambiaría todo para Colo Colo y Aquino: “No ve con malos ojos…”

El inesperado giro que puede dar la continuidad de Aquino con los albos, luego de que se reveló el interés de Independiente.

Por Andrea Petersen

El inesperado trueque que cambiaría todo para Colo Colo y Aquino

El mercado de pases aún no se abre, pero ya se comienzan a fraguar los cambios que tendrán los distintos equipos de cara a la próxima temporada, entre ellos Independiente de Argentina, quienes abrían puesto sus ojos en Claudio Aquino, jugador de Colo Colo.

Los albos vive un complejo 2025, donde quedó eliminado tempranamente de Copa Libertadores, fue multado por la Conmebol y se encuentra actualmente lejos de los puestos de clasificación a los campeonatos internacionales.

Por este motivo, los albos buscarán reforzarse y ante la eventual salida del jugador de los albos, se habla de un posible trueque con una de las grandes figuras de los Rojos.

El truque que podría forzar la salida de Aquino de Colo Colo

Según señaló Marcelo Barticciotto en ESPN F90, el equipo que dirige Gustavo Quinteros quiere el fichaje del jugado albo, lo cual involucraría a un chileno. “Hay un posible intercambio con Cabral (…) Independiente no ve con malos ojos el trueque con Colo Colo”.

Colo Colo: revelan postura de Claudio Aquino ante rumores de Independiente

Claudio Aquino despertó el interés de Independiente de Argentina/Photosport

La postura de Aquino ante los rumores de salida

Según reveló Edson Figueroa en Dale Albo AM, el jugador no se irá si no le pagan lo que le corresponde. “El sueldo que tiene en Colo Colo, en otro club. Además, él no ve con buenos ojos Independiente, porque él conoce la realidad del club y que no pagan los sueldos muchas veces”.

“Hoy, me parece que en los objetivos de Claudio Aquino, que es donde parte todo, porque tendría que tener la voluntad de partir, no está en irse a Independiente”, expresó.

Según reveló El Deportivo a comienzos de año, Aquino recibe en los albos una suma de US$ 83 mil mensuales ($82,9 millones de pesos chilenos).

