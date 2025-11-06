Bizarrap es uno de los artistas más reconocidos del género urbano, así como también un futbolero de tomo y lomo. Incluso, afirmó que un jugador de Colo Colo es de lo mejor que ha visto junto a Lionel Messi.

El compositor y DJ argentino nuevamente está en la palestra tras grabar una sesión con Daddy Yankee, el reguetonero puertorriqueño. Ante esta situación, Biza tuvo una larga charla con Davoo Xeneize, el popular streamer del otro lado de la Cordillera de los Andes.

El futbolero Bizarrap

Bizarrap además de estar involucrado en el mundo de la música, es muy fanático del fútbol. De hecho, es hincha de Vélez Sarsfield donde en la actualidad militan los chilenos Diego Valdés y Claudio Baeza. Sin embargo, demostró su admiración por un jugador de Colo Colo.

Resulta que en la conversación con Davoo Xeneize, Biza habló de sus gustos futbolísticos. Fue ahí donde reveló quién es el mejor jugador que ha visto después de Lionel Messi, quien para los argentinos está en otro nivel. Ahí, el compositor sorprendió con su respuesta.

“¿El mejor jugador que vi en cancha después de Messi? No es por vender humo: Aquino“, indicó Bizarrap. La sorpresa de Davoo fue total ante la respuesta de su compatriota, pero este argumentó su respuesta.

“No te estoy vendiendo humo amigo. Lo vi hacer cosas que nadie hacía. Amigo, lo que vi hacer a Aquino y los hinchas de Vélez te lo van a decir. Igual ya se fue de Vélez y no tengo porqué, pero fíjate bien, pongan el resumen de Aquino en Vélez del 2023 al 2024. La gente no se acuerda”, detalló el productor, demostrando su fanatismo por el “10”.

Claudio Aquino fue figura en el Fortín e incluso fue campeón con Gustavo Quinteros como entrenador. Tras eso, llegó a Colo Colo en el 2025, donde no ha logrado repetir sus grandes actuaciones. Sin embargo, Bizarrap no se olvida del volante.