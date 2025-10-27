Si hay algo que los hinchas de la U de Chile le critican a Azul Azul es que no escucharon las peticiones del director técnico para abrochar los refuerzos en invierno. Gustavo Álvarez exigió públicamente el fichaje de Eduardo Vargas, quien finalmente recaló en Audax Italiano.

El ex DT de Huachipato se cansó de repetir que le hacía falta un centrodelantero de calidad, a pesar de que contaba con cuatro aspirantes al puesto en el plantel. De todas maneras, en la ventana invernal de traspasos no hubo lugar para un nuevo ariete.

Álvarez tuvo que arreglárselas en la recta final de la campaña con Leandro Fernández, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y el máximo artillero del equipo, Lucas di Yorio. Pero sí hubo un par de incrustaciones en la mitad de la cancha y por el carril izquierdo.

Gustavo Álvarez quería sí o sí un nuevo delantero a mediados de año. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Una fue la del zurdo argentino de 22 años Felipe Salomoni, quien en teoría llegó a paliar la casi segura marcha de Matías Sepúlveda rumbo al Vitória de Brasil, un fichaje que finalmente no ocurrió. Y el otro que llegó al Centro Deportivo Azul a mitad de año fue un experimentado uruguayo que ya había estado en el radar.

Las referencias son para Sebastián Rodríguez. Ni el Bigote ni Salomoni han podido consolidarse como titulares en el equipo adiestrado por Álvarez. Pero aun así, fueron destacados por el polémico Aldo Marín, quien suele destacar por su incontinencia verbal en X. “Amigo, ¿qué es eso de que no nos reforzamos?”, escribió en la ex red social del pajarito.

Aldo Marín da la cara por Azul Azul y muestra orgullo por los refuerzos de la U a mitad de 2025

Para Aldo Marín, uno de los directores de Azul Azul que hace comentarios sin mucho filtro en la citada red social, los refuerzos que llegaron a mediados de año fueron de categoría. “Trajimos a Salomoni que es un muy buen jugador”, apuntó sobre el futbolista surgido en las inferiores de River Plate, donde llegó a debutar profesionalmente.

Captura X.

“Y trajimos a Rodríguez, que tiene una categoría tremenda. No entiendo eso de ‘no nos reforzamos”, expresó Aldo Marín. El aporte de Salomoni en cancha ha sido de 15 partidos, donde sumó hasta ahora 751 minutos. Mientras que en el caso del avezado mediocampista charrúa, el registro es todavía menor.

Felipe Salomoni reforzó la banda izquierda de la U, donde además de él y el Tucu Sepúlveda esta Antonio Díaz. (Andres Pina/Photosport).

El ex jugador del Montevideo City Torque, que recibió a un cuestionado refuerzo azul de inicios de esta campaña, sólo computa nueve encuentros en el Romántico Viajero, donde todavía no alcanza 360 minutos de acción. Que juzguen los hinchas del Bulla si son buenos refuerzos o apenas un par de incorporaciones…

