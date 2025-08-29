Universidad de Chile está a la espera del fallo de la Conmebol y así poder avanzar en la Copa Sudamericana. Claro que en caso de pasar, el calendario de la ANFP les plantea un nuevo problema.

El Romántico Viajero mientras vive la previa de lo que será la nueva edición del Superclásico ante Colo Colo, también piensa en lo que será su futuro a nivel internacional. La última palabra la tienen en Paraguay, aunque la expectativa es avanzar.

El duro calendario de U. de Chile

Por ahora la información apunta a que la Conmebol le dará la clasificación a Universidad de Chile. Esto debido a que el club local y encargado de la seguridad era Independiente el día de los incidentes. Además, los Azules estaban ganando cuando el encuentro fue cancelado.

Si se ratifica el paso a cuartos de final del Romántico Viajero, ahí viene todo un problema para los dirigidos por Gustavo Álvarez. Desde la ANFP tienen definido el calendario del fútbol chileno para el mes de septiembre, el cual está muy lejos de ayudar a los Azules.

ver también “Ojo”: Marcelo Díaz asusta a todos en Universidad de Chile por el futuro de Lucas Assadi

Luego de la fecha FIFA por las jornadas de Eliminatorias, Universidad de Chile regresará el 14 de septiembre a la cancha para enfrentar a Colo Colo en la Supercopa. Si avanza en la Sudamericana, el día 18 de septiembre tendría que visitar a Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de ida.

El 25 de septiembre sería la vuelta entre los Azules y los limeños en Chile, partido en el que la U no tendría disponible el Estadio Nacional por el Mundial Sub 20. Solo tres días después, el 28 del mes patrio, el Romántico Viajero visitaría a La Serena en el Estadio La Portada. Serían cuatro partidos en 14 días.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile tendrá un septiembre muy intenso si avanza en la Sudamericana. Imagen: Photosport

Durante el año la tónica de Gustavo Álvarez ha sido la de no pedir suspensión de partidos ni aplazar encuentros, más allá del postergado choque ante Everton tras los incidentes en Avellaneda. Al encuentro ante los Ruleteros también hay que asignarle una nueva fecha, lo que suma un nuevo problema al apretado calendario de Universidad de Chile.