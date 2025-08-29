Lucas Assadi es la gran figura de Universidad de Chile en estos momentos y los hinchas esperan seguir disfrutándolo un buen tiempo. Claro que Marcelo Díaz amenazó esta opción.

El “10” logró un fuerte despegue en el segundo semestre de este 2025. Luego de pasar bastante tiempo en la banca sin convencer del todo, el jugador de 21 años al fin ha logrado explotar todas las condiciones que lo tienen como una de las realidades del fútbol chileno.

El futuro de Lucas Assadi en U. de Chile

En el pasado cuando Lucas Assadi era suplente en Universidad de Chile, igual recibía ofertas desde el exterior. Sin embargo, ahora que su estatus dentro del equipo ha cambiado, es normal que puedan haber ofrecimientos, aunque podrían ser antes de lo imaginado.

Mientras en el Romántico Viajero se concentran en lo que será el Superclásico ante Colo Colo, el periodista Marcelo Díaz indicó que podría haber una oferta de último momento por Assadi antes del cierre del mercado de pases en el fútbol europeo.

“Ojo con lo de Lucas Assadi. Ojo, se cierra el mercado de pases el lunes. Ojo, ojo. No tengo más certezas, pero ojo”, indicó el reportero de TNT Sports. Esta situación pone en alerta el futuro del mejor jugador de Universidad de Chile, más en un periodo muy importante para el club.

Los Azules enfrentarán a Colo Colo el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas. Justo este partido coincidirá con las horas finales antes del cierre del mercado de pases europeo. Una buena actuación de Lucas Assadi ante los Albos podría despertar un mayor interés desde el viejo continente.

Lucas Assadi tiene vínculo con Universidad de Chile hasta fines del 2026. Si el Romántico Viajero avanza en al Copa Sudamericana tras el fallo de la Conmebol, tendrán la disputa de los cuartos de final ante Alianza Lima. Si bien no hay nada concreto, todo puede pasar en las siguientes horas hasta el cierre del mercado europeo.