Han pasado los días, pero no son pocos los hinchas de la U de Chile que siguen afectados por lo ocurrido en Argentina. Las lamentables imágenes que dejó la visita del Romántico Viajero a Independiente en Copa Sudamericana han dado la vuelta al mundo y tienen con un nudo en la garganta a sus seguidores.

Pero mientras el club da la pelea en el escritorio de la Conmebol para avanzar a cuartos de final, el plantel se enfoca en lo que viene. Este fin de semana el Bulla visita a Colo Colo en la versión 198 del Superclásico, donde esperan darle un regalo a quienes lo han pasado mal.

Así por lo menos lo dio a conocer Lucas Assadi, quien habló en la previa del encuentro y avisó qué es lo que quiere hacer el elenco estudiantil en su vuelta a las canchas tras la barbarie al otro lado del a cordillera. Ahí, aprovechó también de dejar una clara amenaza al Cacique.

La U quiere un triunfo en el Superclásico para sanar la herida que dejó Independiente

En la U tienen claro que sus hinchas lo han pasado mal, tantos los que fueron a Argentina como los que vieron la masacre de Independiente por TV. Es por ello que el plantel busca sanar la herida de la mejor forma posible: en la cancha y ante su archirrival.

La U quiere un triunfo en el Superclásico para alegrar a los hinchas que lo pasaron mal contra Independiente. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, Lucas Assadi se refirió a lo que vivió el plantel en medio de los incidentes en el Estadio Libertadores de América. “Fue un momento difícil”, reconoció.

Publicidad

Publicidad

“No hay mucho que hablar de eso, condenamos la violencia de cualquier tipo y de donde venga. Fue difícil, nosotros no sabíamos lo que pasaba. Estábamos dentro del camarín informándonos por redes sociales, era lo único que sabíamos“, añadió.

ver también Lucas Assadi saca la voz en U. de Chile tras la tragedia: “Merecemos clasificar”

Pero tras ello, Lucas Assadi aseguró que la única forma de olvidarse de esto y así alegrar a los hinchas será venciendo a Colo Colo a domicilio en el Superclásico. “Dándole un triunfo a la gente, eso nos pondría muy contentos a ellos y a nosotros. Esa es la mejor manera de abstraerse de todo lo que pasó“.

Mientras el equipo se enfoca en sacar los tres puntos en el Estadio Monumental para seguir en carrera por el título, la dirigencia trabaja en la defensa en Conmebol. La próxima semana se llevarán a cabo las últimas reuniones antes del veredicto que definirá si es que siguen en el torneo, si sigue el partido o si ambos son eliminados.

Publicidad

Publicidad

La U quiere darle una alegría a sus hinchas en el Superclásico para así borrar, en algo, la pena que dejó la visita a Independiente. En el Bulla tienen claro que esto no cura todo, pero sería un bálsamo en tiempos difíciles para el pueblo azul.

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi esta temporada?

Previo al Superclásico, Lucas Assadi ha logrado disputar un total de 22 partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos ha anotado 8 goles, ha aportado con 5 asistencias y alcanza los 1.154 minutos dentro de la cancha.

ver también “Tenemos responsabilidad”: Vicente Pizarro y Lucas Assadi toman la posta de la selección chilena

¿Cuándo juega la U con Colo Colo?

Lucas Assadi y la U van con todo a buscar el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo. El Romántico Viajero visita al Cacique en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

Publicidad