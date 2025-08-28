A más de una semana de la barbarie que se vivió en el partido de U de Chile ante Independiente en la Copa Sudamericana hubo una imagen que sigue estremeciendo.

Se trata de Gonzalo Alfaro, quien cayó al vacío desde una de las tribunas del Libertadores de América, tras ser acorralado y empujado por hinchas argentinos, había sido internado en el Hospital Fiorito de Avellaneda.

El hincha, oriundo de La Calera,estaba en estado crítico por una fractura de cráneo, y era uno de los dos heridos en riesgo vital de los 19 que habían sido internados en Buenos Aires.

La linda noticia que entregan por el hincha de U de Chile que lanzaron al vacío

En horas de este jueves llegaban buenas informaciones desde el otro lado de la cordillera. Alfaro había recibido el alta médica por lo que comenzaba su regreso a Chile.

Y ahora se suma una linda conversación que comparte Johnny Herrera con el joven, quien deberá seguir su tratamiento en nuestro país en las próximas semanas tras su fractura.

“Me mandó un mensaje (Gonzalo) Alfaro, me dijo que estaba bien. Recién recibí su mensaje antes del programa. Es la persona que tiraron de la galería”, dijo el exportero azul en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Luego, comentó lo siguiente: “Gracias a Dios está bien. Personas del club se pusieron los pantalones al fin”, expresó el excapitán de U de Chile.

Hace ya más de una semana, esta imagen fue la que se tomó los medios de comunicación y preocupó a los hinchas de Universidad de Chile. Foto: Photosport

Una vez que recibió el alta, el padre de Gonzalo Alfaro detalló que su tratamiento deberá continuar en el país. “Los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile, se están gestionando los pasajes para nuestro regreso”, dijo a El Observador.

“Esto se deberá realizar en Chile, dentro de tres meses aproximadamente“, explicó también el familiar de Gonzalo Alfaro.