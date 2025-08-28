La selección chilena se prepara para lo que será un cierre especial de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja enfrentará los últimos dos partidos ante Brasil y Uruguay con una nómina totalmente renovada a lo que había sido el proceso de Ricardo Gareca.

Nicolás Córdova entregó la lista de convocados, en donde hay una gran cantidad de nombres jóvenes pensando en el futuro. El golpe a la mesa considera entre sus pilares a Vicente Pizarro y Lucas Assadi, dos que este jueves tomaron la posta para ser los líderes del recambio.

En la conferencia de capitanes de Colo Colo y la U de Chile previo al Superclásico, las dos principales figuras de los grandes del fútbol chileno abordaron lo que viene con la Roja. Ahí, además de remarcar la importancia de un ciclo renovado, hicieron llamados a sus compañeros para aprovechar la instancia.

Vicente Pizarro y Lucas Assadi asumen el liderazgo de la nueva selección de Chile

Este jueves Vicente Pizarro y Lucas Assadi hablaron en la conferencia previa al Superclásico de este fin de semana. En la instancia, ambos aprovecharon de abordar lo que será la participación con la selección chilena en el cierre de las eliminatorias y en medio de una renovación total con Nicolás Córdova.

El 10 de la U fue quien sacó a colación el tema al hablar sobre lo importante que se siente con el gran momento que atraviesa. “Se me han dado las cosas últimamente, me siento un líder dentro de la cancha. Trato de ayudar de la mejor manera a mi equipo, sea haciendo goles o asistencias, pero también llevarlo no sólo al equipo, también a la selección en este nuevo proceso. Sí tomar esa mochila de que yo, Vicente y varios más somos los nuevos jugadores de esta selección, me lo tomo con responsabilidad, carácter y con muchas ganas de todo“.

Fue esto lo que dio pie a Vicente Pizarro para hablar sobre cómo llega para él esta nominación. “Muy contento, para un jugador lo máximo es poder estar en la selección. Sabemos que hay muchos jóvenes que ya tienen un presente muy bueno y sabemos la responsabilidad que tiene eso. Estas fechas son importantes, más allá de que no hay objetivos a corto plazo. Hay que pensar en lo que viene, prepararse de la mejor manera“.

Fue en esa misma línea que el capitán de Colo Colo le habló directo a sus compañeros en la nueva Roja. “Más allá de la edad, la selección es de momentos y hay que demostrarlo dentro de la cancha. Creo que se tiene que armar un grupo, buscar jugadores. La edad la dejo en segundo plano, en este momento hay que demostrar en la cancha. Vamos todos con ganas y hambre de demostrar en estos partidos“.

“Creo que, más allá de que no hay un objetivo, todos los jugadores tenemos que demostrar ganas de sacar esto adelante, que la selección puede crecer. Más allá de la edad, hay que mostrar ganas, actitud y como grupo, como selección, estar preparados para lo que nos toque. Tenemos esa responsabilidad“, complementó el volante.

Para cerrar, el 10 de la U agregó algo más a los dichos de la figura alba. “Creo lo mismo, tomarlo con responsabilidad y agregar el disfrutar estos dos partidos. Es algo lindo jugar contra Brasil y Uruguay, no siempre a uno se le da. Hay que tomarlo con responsabilidad y disfrutar“.

Vicente Pizarro y Lucas Assadi serán parte importante de la renovación que tendrá la selección chilena. La Roja se encomienda a sus caras jóvenes para salir de la crisis que la dejó sin Mundial por tercera vez consecutiva.

¿Cuándo juega Chile?

Vicente Pizarro y Lucas Assadi se preparan para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con Chile. La Roja verá acción el próximo 4 de septiembre cuando, desde las 20:30 horas, visiten a Brasil.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas