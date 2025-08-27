Paulo Díaz era uno de los futbolistas más experimentados que tenía en su nómina Nicolás Córdova en la Selección Chilena con miras al cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, en River Plate encienden las alertas.

Resulta que el oriundo de Santa Cruz no pudo jugar el último encuentro de los “millonarios”, en el empate por 1-1 con Lanús, a raíz de un traumatismo en el tobillo izquierdo. Sin embargo, la mayor preocupación dentro del club está en la misma pierna, pero en otra zona.

Es que Paulo Díaz atraviesa una lesión crónica en su rodilla zurda producto de una sinovitis acumulada, secuela de una operación de meniscos, la cual actualmente pone en duda su presencia en la Selección para la última doble fecha de Eliminatorias.

River alerta a la Selección por lesión de Paulo Díaz

Si bien el defensor chileno viajó junto al plantel que dirige Marcelo Gallardo para el duelo de este jueves ante Unión de Santa Fe, por octavos de final en Copa Argentina que se jugará en Mendoza, su presencia está lejos de confirmarse. De hecho, sólo se verá la misma horas antes del encuentro.

El tema es que River tiene otro partido por delante este domingo 31 de agosto, cuando reciban en el Estadio Monumental de Buenos Aires a San Martín de San Juan, y tras el mismo, Paulo Díaz debiera presentarse al día siguiente con la Selección Chilena.

Será cuestión de los próximos días para que desde el cuadro argentino entreguen un parte médico oficial a La Roja para dirimir si el central podrá estar o no. De todas formas, el técnico Córdova ya convocó a Daniel Gonzálezante esta eventual ausencia.

Paulo Díaz es duda para la Selección Chilena (River Plate)

¿Cuándo juega La Roja?

El próximo encuentro del Equipo de Todos será este jueves 4 de septiembre, cuando visite a Brasil en el Estadio Maracaná a las 20:30 horas. Posteriomente, recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional el martes 9 a la misma hora.