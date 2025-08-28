La selección chilena se prepara para un nuevo ciclo en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas de la mano de Nicolás Córdova. La Roja ya tiene una renovada nómina para lo que serán los duelos ante Brasil y Uruguay, con varias sorpresas.

Una de ellas es el regreso de Ignacio Saavedra, un jugador que parecía olvidado en los últimos años. Tras su salida al fútbol ruso, el mediocampista no fue parte del proceso de Ricardo Gareca, pero ahora estará disponible para luchar por su oportunidad.

Tras ser convocado por Nicolás Córdova, el ex Universidad Católica festejó con un golazo en el Sochi. No obstante, lamentó una derrota dolorosa en la Copa de Rusia.

Ignacio Saavedra celebra su llamado a la Roja con un gol en el Sochi

La aventura de Ignacio Saavedra en el fútbol ruso ha sido más que destacada y, después de mucho buscarlo, por fin tiene su revancha con la selección chilena. El volante entró en la nómina de Nicolás Córdova y se prepara con todo para llegar en el mejor nivel.

Ignacio Saavedra marcó un gol luego de su llamado a la Roja de Nicolás Córdova. Foto: Sochi.

Este miércoles el mediocampista ingresó desde el banquillo y marcó uno de los goles de la derrota poro 2 a 4 del Sochi ante el Krasnodar en la Copa de Rusia. De local, el equipo del chileno no pudo hacerse respetar y se complicó mucho en la tabla de posiciones.

Danila Kozlov (19′), Kevin Pina (20′) y Nikita Krivtsov (50′) pusieron en ventaja al visitante. Makar Chirkov en los 78′ marcó el descuento que ilusionaba con la remontada, pero en los 85′ Gaëtan Perrin sentenciaba el 1 a 4.

Ignacio Saavedra entró desde la banca y, aún con el marcador muy en contra, se las arregló para hacerse notar. Fue en los 91′ cuando el chileno recibió una pelota en el área y fusiló el arco para marcar el gol que cerró el 2 a 4 para el Sochi.

El mediocampista tuvo una destacada participación mientras estuvo en la cancha, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Eso sí, de seguro se llena de confianza para venir con todo a pelear su lugar en la Roja.

Ignacio Saavedra marca y celebra en grande su retorno a la selección chilena. El volante tratará de seguir luchando con el Sochi mientras se prepara para viajar a nuestro país para reencontrarse con el Equipo de Todos, en el que no juega desde el 2021.

¿Cuáles son los números de Ignacio Saavedra esta temporada?

Con su actuación ante Krasnodar, Ignacio Saavedra llegó un total de 8 goles esta temporada 2025/26 con el Sochi. En ellos ha marcado 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 652 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Ignacio Saavedra buscará seguir tomando ritmo para poder ganarse una camiseta de titular en la selección chilena. La Roja volverá a la acción el próximo jueves 4 de septiembre cuando visite a Brasil desde las 20:30 horas.

