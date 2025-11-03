Llegó noviembre y con él una nueva fecha FIFA. En ese contexto, un club ruso se adelantó a la selección chilena y anunció a través de sus redes sociales que uno de sus jugadores fue convocado para defender a La Roja en los próximos amistosos que el combinado nacional disputará en tierras rusas.

Se trata del PFC Sochi, elenco que confirmó la citación de Ignacio Saavedra, ex mediocampista de Universidad Católica. Gracias a la publicación del club, se conoció que el volante fue nuevamente considerado por Nicolás Córdova para los encuentros que Chile sostendrá ante las selecciones de Rusia y Perú.

ver también La puso en el ángulo: Jordhy Thompson se despacha golazo ante equipo de Ignacio Saavedra

El cuadro blanquiazul publicó a través de su cuenta de Instagram una imagen del volante chileno junto al siguiente mensaje: “¡Nacho está en la selección chilena! 🇨🇱”, para posteriormente agregar: “Nuestro mediocampista ha sido convocado para los amistosos de noviembre. 🇨🇱 15 de noviembre – Rusia vs. Chile, 18 de noviembre – Chile vs. Perú, Ambos partidos se jugarán en Sochi. 🏟 ¡Vamos, Nacho! 🤍💙”.

La publicación que adelanta la nómina de Saavedra a La Roja.

De esta forma, se confirma al primer nominado por Córdova para esta minigira que disputará la selección chilena en Rusia. Saavedra vuelve a la selección tras participar en septiembre pasado en la última fecha de las Elimiantorias Conmebol, cuando de la mano del propio Córdova fue citado para enfrentar a Brasil y Uruguay, duelos donde, sin embargo, no vio acción desde la cancha.

Hasta el momento, Saavedra es el único nacional que juega en Rusia confirmado por su club para disputar la fecha FIFA de noviembre. Recordar que actualmente juegan en territorio ruso, Jordhy Thompson (Orenburg) y Thomas Galdames (KS Samara).

Publicidad

Publicidad

Los partidos de La Roja en la fecha FIFA de noviembre:

Con Nicolás Córdova al mando, La Roja salta nuevamente a la cancha en el mes de noviembre, donde enfrentará en una minigira al seleccionado de Rusia y a su par de Perú, repitiendo así el duelo que los enfrentó contra los incaicos en octubre pasado.