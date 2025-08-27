Es tendencia:
Filtran la defensa de Independiente para sacar a U de Chile de la Copa Sudamericana

Periodistas argentinos detallan el documento que será presentado esta jornada en la Conmebol y que apunta a los azules.

Por Cristián Fajardo C.

Independiente apunta a la U por los graves hechos de violencia.

Una jornada clave en la disputa en Conmebol se vivirá con Independiente y Universidad de Chile, por el duelo cancelado de la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, esta jornada ambos equipos deben terminar de enviar antecedentes, registros y defensas que puedan ayudar a tomar una resolución definitiva en Paraguay, por los graves hechos vividos en Avellaneda.

Por lo mismo, en Argentina confirman en qué se basará el documento que presentará Independiente, donde apuestan a responsabilizar a la U y sus hinchas por todos los desmanes.

El escrito, que ha sido adelantado por medios de ese país, contiene detalles de hechos no revelados por los comportamientos, además de un número superior a 100 hinchas heridos por proyectiles de la barra de la U.

Independiente cuenta detalles del comportamiento de los hinchas de la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

Independiente presenta nuevos detalles contra U de Chile

Así lo detallaron en el programa Closs Sports, que lidera el reconocido Mariano Closs, donde abrieron el debate por el polémico partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Independiente donde hará foco es que los culpables iniciadores de esta guerra fueron los hinchas de la U y que estuvo premeditado. Anexarán, por ejemplo, cuando ingresan los hinchas de la U lo primero que hicieron es que dieron vuelta las cámaras”, explican.

“Cuando Independiente las manda a arreglar, donde mandaron un grupo de personas con una escalera, lo volvieron a hacer para evitar que sean filmados con los destrozos durante todo el partido, con robo a empleados de limpieza de los materiales que utilizan, destrozos baños, del puesto de comida y de todo lo que fueron lanzando”, explican.

En ese sentido, también tiene una lista de heridos, con quienes se han comunicado para conocer sus declaraciones: “Independiente está en comunicación para saber de heridos y dicen que tienen más de 100 personas”.

Revisa el video:

