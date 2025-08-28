Lucas Assadi jugará este domingo su primer Superclásico como figura de Universidad de Chile. Los azules visitan a Colo Colo y fue justamente el último duelo ante el Cacique el que vio renacer al habilidoso canterano azul que se había estancado en un profundo pozo del que no podía salir.

Este jueves Assadi representó a la U en la conferencia de prensa protocolar del Superclásico, en compañía de Vicente Pizarro por Colo Colo. Y el joven azul reconoció que ya no le pesa sentirse un líder en el esquema de Gustavo Álvarez.

“Se me han dado las cosas últimamente, me siento un líder dentro de la cancha. Trato de ayudar de la mejor manera a mi equipo, ya sea haciendo goles o asistencias“, dijo Assadi.

Agregó: “pero también quiero llevar ese liderazgo no sólo al equipo, también a la selección en este nuevo proceso. Tomar esa mochila de que yo, Vicente (Pizarro) y varios más somos los nuevos jugadores de esta selección, me lo tomo con responsabilidad, carácter y con muchas ganas de todo“.

Assadi: la irregularidad y falta de gol de la U en algunos partidos

Eso sí, el puentealtino también abordó la irregularidad de una Universidad de Chile que ha perdido terreno en la lucha por el título contra Coquimbo Unido, con grande actuaciones en el plano internacional, y también en la Liga de Primera, pero con duelos puntuales en los que ha carecido de goles, cediendo distancia importante en el torneo local.

“Hemos sido bastante irregulares en el torneo este tiempo, pero lo trabajamos de buena manera durante la semana. Quizás los partidos no salen como uno quiere, todos quieren hacerlo de la mejor manera y lo trabajamos así. Vemos en video los errores y tratamos de no repetirlos“, sentenció Assadi.

El último resultado de los azules fue la derrota por 1-3 contra Audax Italiano. Después vino la revancha contra Independiente por Copa Sudamericana, cancelada cuando el marcador estaba 1-1.

El Superclásico de la U como visita contra Colo Colo está pactado para este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la vigesimosegunda fecha de la Liga de Primera.

