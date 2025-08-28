Universidad de Chile se prepara para el Superclásico contra Colo Colo, duelo que se jugará este domingo en el estadio Monumental. En rueda de prensa protocolar conjunta de ambos equipos, Lucas Assadi fue la voz azul confirmando que su renacer futbolístico no sólo conlleva liderato dentro de la cancha.

Assadi volvió a reaparecer como titular en la U de Gustavo Álvarez precisamente contra Colo Colo a mediados de julio pasado. Y desde entonces su explosión ha sido exponencial hasta convertirse en expromesa de los azules, hoy figura indiscutida.

“Fue mi primer partido de titular y de ahí en adelante que me sentido muy bien, con goles y asistencias, y aportando al equipo“, dijo el atacante de la U.

Agregó que “no sé si la palabra es un cambio radical, pero se ha notado dentro de la cancha que ha sí habido un cambio en mí. He hecho cosas diferentes y se ha notado dentro del campo“.

La U va al Monumental sin mala racha después de décadas

Por otro lado, los azules regresan al estadio Monumental por primera vez tras cortar la larga racha, de años sin poder ganar en La Ruca del archirrival. Fue triunfo por 0-1 en marzo de 2024 y desde entonces la U registra empate sin goles (0-0) en agosto del mismo año y triunfo en julio pasado (2-1).

Assadi llega al Superclásico con goles en la ida y la grotesca vuelta contra Independiente… tras explotar en el último derbi entre azules y albos.

“Pasó más de un año de que se rompió esa racha y sí, nosotros estamos obligados a ganar este partido. Pero no sólo porque es el clásico, sino por la tabla. Hoy no dependemos de nosotros para ganar el título, pero sí es una obligación ganar el partido que viene y todos los que quedan“, expuso Assadi.

Sentenció que “es una semana distinta. Ya por ser el mayor clásico del fútbol chileno es distinto, se entrena diferente, se siente diferente y por lo que pasó el año pasado no sé si vamos más relajados. Vamos de la misma manera. Es una semana diferente y se hace sentir desde el primer día“.

Con un partido menos, la U llega al Superclásico segunda en la tabla con 38 puntos, superada por Coquimbo Unido (50). El Cacique es décimo con 28 unidades. Universidad de Chile, seguramente con Assadi de titular, intentará mantener la buena racha del último tiempo contra Colo Colo. El Superclásico está programado para este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

