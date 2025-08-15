Universidad de Chile sigue disfrutando de la gran victoria conseguida la noche del miércoles, cuando derrotó por 1-0 a Independiente, en el primer duelo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Una de las grandes figuras de la jornada en el Estadio Nacional fue Lucas Assadi, quien fue protagonista al marcar la única conquista de la noche, que hizo explotar a todos los hinchas.

El formado en el Centro Deportivo Azul viene de grandes partidos, donde ha subido su nivel de manera impresionante, tanto así que se ha transformado en el jugador clave de la U.

En ese sentido, fue la Conmebol quienes ahora destacan al talentoso volante, donde entregan detalles de una marca que rompió con la camiseta bullanguera, de más de 10 años.

Lucas Assadi disputa el balón contra Kevin Lomónaco de Independiente durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana Foto: Andres Pina/Photosport

Assadi destacado fuera de Chile

Fue en el resumen de la semana de la Copa Sudamericana que realizó la Conmebol, donde destacaron a la figura de Lucas Assadi como una de las grandes joyas de la semana internacional de fútbol.

Por lo mismo, se fueron a la estadística, donde el volante logró romper una impresionante marca, la que destaca mucho más el actual momento del formado en los azules.

“Con 21 años, Lucas Assadi el jugador de Universidad de Chile más joven en anotar al menos tres goles en una misma edición de un torneo CONMEBOL, contando desde 2013. Ante Independiente, convirtió su tercer tanto en 2025 en estas competencias”, explican.