El segundo semestre de este 2025 para Lucas Assadi es fenomenal. No sólo demuestra en el ámbito local que es el mejor futbolista que tiene Universidad de Chile, tras unos primeros seis meses para el olvido, pues en Copa Sudamericana mostró sus quilates en la victoria ante Independiente.

Es que en un duelo muy difícil y parejo, “La Fiera” fue el responsable del triunfo internacional gracias a su anotación en el Estadio Nacional. Un partido que, además, le permitió ser visto ante los ojos del medio argentino, que quedaron locos con el nivel del ’10’.

Prueba de esto es una leyenda de ese país como Daniel Bertoni, uno de los máximos ídolos históricos de Independiente y campeón del mundo con su selección en 1978, quien no escatimó en elogios para Assadi, más allá de lo que ocurra en la serie con la U.

ver también Psicólogo de Lucas Assadi entrega la clave de su renacer en U. de Chile: “Él sentía que…”

Ídolo de Independiente se rinde ante Lucas Assadi

“Me encantó ese chico, el ’10’ de la U. Tiene categoría, no lo había visto, pero es bueno, es distinto porque driblea“, aseguró el otrora delantero trasandino, quien lo puso en la balanza con otros futbolistas del ‘Rojo’. “Sacando a (Santiago) Montiel, a (Matías) Abaldo, quién driblea en esta llave, son pocos, los distintos“, agregó.

Si hablamos de leyendas en Independiente, la más grande es Ricardo Enrique Bochini, quien se preguntaba al matutino sobre Assadi “¿qué edad tiene este chico? ¿Y cuántos partidos lleva en Primera? Se ve que es buen jugador, pateó bien en el gol, se nota que tiene buena técnica, pero después no hizo tanta diferencia, porque el equipo chileno bajó”.

Publicidad

Publicidad

Los números del ’10’ azul en 2025

Entre torneos locales e internacionales, donde vio acción en Copa Libertadores y Sudamericana, Lucas Assadi registra en la presente temporada un total de ocho goles y cuatro asistencias en apenas 1.064 minutos en cancha durante 21 encuentros. Además, recibió una tarjeta amarilla.