Universidad de Chile hizo la pega y con triunfo por 1-0 derrotó a Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol de los azules fue obra de Lucas Assadi tras una gran jugada de Fabián Hormazábal.

Pero Assadi no fue sólo gol, regalando un partido de alto desempeño en el que destacó ante un rival de primer nivel con El Rojo. Ahora falta la revancha, pero el Chuncho y Lucas pueden seguir soñando.

En Deportes en Agricultura, el periodista Manuel De Tezanos dio por sentenciada la consagración de Lucas Assadi. Sí, el canterano azul puede tener un partido malo, pero de acá en más si anda prendido es lisa y llanamente imparable.

ver también Psicólogo de Lucas Assadi entrega la clave de su renacer en U. de Chile: “Él sentía que…”

Independiente quiso parar a Assadi pero fracasó

“Quiero destacar el partido de Assadi. Creo que fue el primer partido de su carrera contra un equipo competitivo en serio. E Independiente se preparó para enfrentarlo“, presentó Manoel.

Lucas Assadi jugó el primer partido imparable de su carrera contra Independiente.

Agregó que “me explico: Assadi venía con grandes actuaciones, siendo determinante y haciendo goles… Pero ayer se notaba que Independiente lo había estudiado y lo trató de anular. El lateral derecho de Independiente lo seguía a hasta el centro de la cancha“.

Publicidad

Publicidad

“A lo que voy yo es que ayer Assadi demostró un potencial de no sólo un jugador bueno, sino que de un jugador que marca diferencias. Cuando ya te estudian, pero igual haces un gol y armas la jugada del que casi termina en el segundo gol, es porque no eres bueno… eres muy bueno“, complementa.

ver también El cuestionado relato del Pollo Vignolo por el golazo de Lucas Assadi a Independiente

El amigo del balong sentenció que “a los jugadores buenos si les hacen un buen plan defensivo los borras… Pero Assadi es increíble e único con la pelota al pie, pareciera que hasta es más rápido que sin la pelota“.