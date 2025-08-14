Lucas Assadi pasa por el mejor momento de su carrera en Universidad de Chile. Por esta razón, fue Manuel de Tezanos quien habló del tremendo potencial que tiene el volante azul.

El Romántico Viajero derrotó por 1-0 a Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. El “10” fue el autor del único gol de la jornada, el cual le da la ventaja de cara al encuentro de vuelta de los octavos de final. La revancha es el miércoles 20 de agosto en Argentina.

Todos enamorados de Lucas Assadi

Hace algunos meses parecía que Lucas Assadi tenía sus días contados en Universidad de Chile e incluso, se hablaba que saldría a préstamo. Sin embargo, el jugador subió su nivel de forma drástica y se transformó en una de las grandes figuras de Gustavo Álvarez.

Assadi pasa por el momento más brillante de su joven carrera. A los 21 años es visto como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Uno que no escatimó en elogios para el volante fue Manuel de Tezanos. El periodista quedó maravillado con la actuación de Lucas.

“Yo creo que Lucas Assadi tiene potencial de llegar a ser un jugador de clase mundial. Tiene el potencial y creo que hoy es una demostración de esto ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si bien viene con buenas actuaciones seguidas y le había hecho un gol a Guaraní también y lo del fin de semana fue muy bueno, pero en el torneo chileno“, comenzó diciendo el periodista en “Fuerte pero al Balong”

“Quizás por primera vez en su carrera se vio enfrentado a un equipo que lo estudió a Lucas Assadi. Yo creo que Independiente estudió cómo marcar a Lucas Assadi, cómo aislarlo del partido lo más posible. Todo lo que podía e igual metió un gol, igual casi provoca el segundo en ese desborde del segundo tiempo”, complementó Manoel.

El periodista destacó que ante un equipo de la envergadura de Independiente, quienes hicieron un plan para frenar a Assadi, este terminó haciendo lo que quiso igual. Esta capacidad de imponerse, es lo que Manuel de Tezanos cree que ponen al “10” en otra categoría.

“Creo que Assadi tiene en esta actuación un buen argumento para decir este es un jugador que no solo es bueno, sino que además tiene esa capacidad de ante un plan defensivo para anularlo, es capaz igual de hacer un gol y eso lo tienen los jugadores son ya para otra categoría. Este era un partido jodidísimo“, cerró MDT.