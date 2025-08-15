Universidad de Chile se frota las manos con el renacer de Lucas Assadi, quien se ha transformado en figura de los últimos partidos, tanto en la Liga de Primera como en la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, muchos aseguran que a ese ritmo, el volante formado en los azules está jugando sus últimos partidos con la camiseta de la U, debido a que es fijo que caerán ofertas al final de la temporada.

Assadi tiene contrato hasta fines de 2026 con los azules, pero entienden que comenzó a encabeza la lista de posibles ventas al extranjero, lo que abre el apetito en la dirigencia.

Esto, porque ya tienen un monto base para poder negociar con otros equipos, entendiendo que el jugador en su contrato no tiene una cláusula de salida fija para el tema: 5 millones de dólares.

Lucas Assadi es la gran figura actual de Universidad de Chile.

La U espera una millonaria venta con Lucas Assadi

Fue el diario La Tercera quienes profundizan en el momento de Lucas Assadi, teniendo en cuenta el explosivo momento futbolístico que vive en Universidad de Chile.

En ese sentido, aseguran que la dirigencia ya se ha planteado que no durará mucho en el fútbol chileno si mantiene ese nivel, lo que abre la opción de una venta millonaria.

“Su contrato, que dura hasta diciembre de 2026, no tiene cláusula de salida”, es un dato sin duda muy llamativo para muchos, pero que le permite a la U tomar el sartén por el mango.

Por lo mismo, tienen un piso ante la pregunta de cualquier equipo que venga a preguntar por Lucas Assadi: “En la U esperan más de US$ 5 millones en el caso de una transferencia”.

